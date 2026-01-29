Популярни
Арбелоа: Не успях да накарам играчите да покажат нивото, което искам

  • 29 яну 2026 | 03:56
Реал Мадрид не успя да се класира директно за осминафиналите на Шампионската лига след поражение с 2:4 от водения от Жозе Моуриньо тим на Бенфика. Според треньора Алваро Арбелоа, отборът му не е разкрил пълния си потенциал и не е отговорил на изискванията на съперника и на залога мача. Той пое вината за това, че не е успял да накара играчите да покажат нужното ниво.

„Не разкрихме потенциала си, не отговорихме на изискванията на съперника, на атмосферата и на залога в мача. Не успяхме да играем на най-доброто си ниво в продължение на 90 минути. Наясно сме, че имаме още много работа. Трябва да гледаме напред. За да спечелиш такива мачове, трябва да правиш много неща добре през всичките 90 минути“, заяви Арбелоа.

„Знаех какво е нивото на противника и на техния треньор. Казах го и на играчите. Не успях да ги накарам да играят на нивото, което исках. Когато отборът не се представи на такова ниво, отговорността винаги е моя. Не успях да ги накарам да подходят към мача по начина, по който исках“, допълни той.

След като завърши на девето място в първата фаза, Реал Мадрид ще се изправи в плейофите срещу Бодьо/Глимт или ще има нов сблъсък с Бенфика на Жозе Моуриньо.

Снимки: Gettyimages

