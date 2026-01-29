Героят за Бенфика Трубин: Не знаех, че един гол ни класира, луд момент

Вратарят на Бенфика Анатолий Трубин се превърна в големия герой, който отбеляза четвъртия гол за успеха с 4:2 над Реал Мадрид в Шампионската лига. Именно това попадение се оказа решаващо за продължаването на "лисабонските орли" напед в турнира. Помолен да обясни гола, той разкри, че преди епичния момент дори не е осъзнавал, че „орлите“ се нуждаят от още едно попадение, за да продължат напред. Оттам насетне... историята се написа сама.

„Преди това не бях разбрал от какво се нуждаем. Томаш [Араужо] и Антонио [Силва] казваха „един, един“, а аз: „Какво?“. Но след това видях всички да ми казват да се кача напред. Видях и треньора, така че се качих, отидох в наказателното поле и не знам... Не знам какво да кажа. Луд момент. Имаше подобен момент срещу Порто, бях близо. Сега успях. Не знам какво да кажа. Не съм свикнал да вкарвам. На 24 години съм и това е първият път. Невероятно“, започна Трубин.

„Започнахме добре. Не се страхувахме, изобщо. Реал Мадрид има 15 титли в Шампионската лига, това говори много за отбора, който са. Нямахме друг избор, освен да спечелим, но ние сме Бенфика. Играхме за победа и мисля, че се представихме много добре. Те имат невероятни играчи, може би най-добрите. Но като отбор успяхме“, допълни украинецът.

„Вече имахме лоши резултати, Бенфика трябва да печели титли и да трупа победи. Нищо друго няма значение. Беше важно да продължим напред, така че това е добър импулс, но трябва да сме фокусирани, защото сега всичко изглежда перфектно и можем да празнуваме днес и утре, но в неделя имаме мач и знаем добре в каква позиция сме. Трябва да се концентрираме и да продължим по нашия път, да работим усилено. Заедно успяхме“, завърши вратарят.

Снимки: Imago