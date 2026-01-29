Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

Пет английски клуба си осигуриха място на осминафиналите в Шампионската лига, след като завършиха в топ осем на новата групова фаза, докато Нюкасъл Юнайтед ще трябва да премине през труден плейофен кръг. Арсенал, Ливърпул, Тотнъм, Челси и Манчестър Сити се класираха директно за елиминационната фаза. Въпреки това, драматичният последен ден видя европейски грандове като Реал Мадрид и Пари Сен Жермен неочаквано да попаднат в плейофите, докато Наполи отпадна.

Големи изненади и разочарования за някои от фаворитите в последния ден в Шампионската лига, вижте потенциалните двойки в плейофите

В един от най-зашеметяващите моменти на деня, вратарят на Бенфика Анатолий Трубин отбеляза гол с глава в 98-ата минута, осигурявайки ключов резултат, който запази отбора на Жозе Моуриньо в надпреварата.

Бенфика и Моуриньо изхвърлиха Реал от топ 8, вратар класира португалците в последната секунда

След равенството 1:1 срещу ПСЖ, Нюкасъл сега ще играе плейоф в два мача през февруари срещу Монако или Карабах. Ако продължат напред, ги очаква тежък сблъсък на осминафиналите срещу Барселона или Челси.

ПСЖ и Нюкасъл взаимно се изхвърлиха от топ 8

Ясни са сценариите за жребия на осминафиналите

Като победители в груповата фаза, Арсенал ще се изправи срещу един от Аталанта, Байер Леверкузен, Борусия Дортмунд или Олимпиакос. Отборът на Микел Артета стана първият, който спечели всичките осем мача от груповата фаза, откакто форматът беше въведен миналия сезон, завършвайки серията си с победа 3:2 над Кайрат на "Емирейтс".

Ливърпул и Тотнъм, които завършиха съответно трети и четвърти, ще играят срещу един от Ювентус, Атлетико Мадрид, Клуб Брюж или Галатасарай. Ливърпул на Арне Слот продължи впечатляващата си европейска форма с разгромна победа 6:0 над Карабах на Анфийлд, докато Шпорите си осигуриха място с победа 2:0 във Франкфурт.

Челси, които постигнаха драматичен обрат с 3:2 срещу Наполи благодарение на два гола на Жоао Педро през второто полувреме, ще бъдат изтеглени срещу ПСЖ, Нюкасъл, Монако или Карабах.

Челси постигна целта си и разплака италианския шампион в голово шоу

Манчестър Сити, които едва си осигуриха осмото място с победа 2:0 над Галатасарай, ги очаква труден жребий на осминафиналите срещу Реал Мадрид, Интер Милано, Бодьо/Глимт или Бенфика.

Пътят към финала се оформя

Структурата на жребия предлага и поглед към потенциални бъдещи сблъсъци. Арсенал и Манчестър Сити са поставени в една и съща група, което предвещава възможен четвъртфинален сблъсък. Междувременно, Ливърпул и Тотнъм не могат да се срещнат на осминафиналите, но могат да се изправят срещу Челси или Нюкасъл.

Манчестър Сити надви Галатасарай и се добра до заветното 8-о място

Завършвайки в топ четири, Арсенал, Ливърпул и Тотнъм си осигуриха предимството да играят реванша от осминафиналите и потенциалните четвъртфинали у дома. Завършването на "артилеристите" в топ две също им гарантира домакинство във втория мач, ако достигнат полуфиналите.

Останалите клубове, осигурили си директна квалификация, бяха Байерн Мюнхен (втори), Барселона (пети) и Спортинг Лисабон (седми). Спортинг си осигури място с победен гол в 94-ата минута срещу Атлетик Билбао, гол, който изпрати Реал Мадрид в плейофите.

Барселона се измъкна от преизподнята и се класира за осминафиналите след зрелищен обрат

Мениджърите реагират на изтощителния график

Избягването на февруарските плейофи е значително предимство, предлагайки на отборите така необходимата почивка за възстановяване и подготовка. Мениджърът на Челси Лиъм Росениър подчерта важността му, заявявайки: „Постигнахме нещо огромно. Дава ни шанс наистина да работим с играчите на тренировъчното игрище. Доволен съм, че преминахме по този начин.“

За разлика от тях, Нюкасъл сега е изправен пред натоварен февруари с осем мача, включително срещи от Висшата лига, полуфинал за Купата на лигата и мач за Купата на Англия.

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау остана прагматичен относно предстоящото предизвикателство. „Разбира се, че искахме да продължим автоматично, но няма да гледаме на тези мачове като на нещо негативно“, каза той. „Имаме натоварен график и много мачове този сезон, но имаме съвестна група играчи и това е просто още едно предизвикателство, пред което трябва да се изправят.“

Плейофният кръг, чийто жребий е насрочен за петък, обещава някои тежки сблъсъци. Бенфика на Жозе Моуриньо може да се изправи срещу бившия си клуб Реал Мадрид, докато ПСЖ може да бъде изтеглен в изцяло френски сблъсък срещу Монако.

