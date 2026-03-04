Зенит е на полуфинал за Купата на Русия

Зенит се класира за полуфиналите в турнира за Купата на Русия. Грандът от Санкт Петербург надви с 1:0 като гост Балтика, а единственото попадение отбеляза Александър Соболев.

Двата отбора се срещнаха за втори път в рамките на няколко дни. На старта на втория дял от сезона в РПЛ Зенит се наложи с 1:0 на своя стадион, а сега спечели със същия резултат и в Калининград, въпреки че не превъзхождаше домакините.

Преди почивката Джон Дюран можеше да открие головата си сметка за питерци, но след ножичния му удар топката не попадна в целта. През второто полувреме смените на Сергей Семак се оказаха решаващи за това Зенит да стигне до победата. В 79-ата минута комбинация между Вендел, Мостовой и Соболев завърши с гол на нападателя за крайното 1:0.

На полуфиналите Зенит ще играе срещу победителя от двойката Ростов - Динамо (Махачкала).