Зенит е на полуфинал за Купата на Русия

  • 4 март 2026 | 03:24
  • 64
  • 0
Зенит се класира за полуфиналите в турнира за Купата на Русия. Грандът от Санкт Петербург надви с 1:0 като гост Балтика, а единственото попадение отбеляза Александър Соболев.

Двата отбора се срещнаха за втори път в рамките на няколко дни. На старта на втория дял от сезона в РПЛ Зенит се наложи с 1:0 на своя стадион, а сега спечели със същия резултат и в Калининград, въпреки че не превъзхождаше домакините.

Преди почивката Джон Дюран можеше да открие головата си сметка за питерци, но след ножичния му удар топката не попадна в целта. През второто полувреме смените на Сергей Семак се оказаха решаващи за това Зенит да стигне до победата. В 79-ата минута комбинация между Вендел, Мостовой и Соболев завърши с гол на нападателя за крайното 1:0.

На полуфиналите Зенит ще играе срещу победителя от двойката Ростов - Динамо (Махачкала).

