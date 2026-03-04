Популярни
Фабрегас: Надиграхме най-доминиращия отбор в Италия

  4 март 2026 | 02:54
Наставникът на Комо Сеск Фабрегас смята, че отборът му е заслужавал победата срещу Интер в първия полуфинал за Купата на Италия. Двубоят завърши 0:0, а Комо имаше по-чистите положения.

„Резултатът е такъв, какъвто е. Като цяло смятам, че може би заслужавахме да вкараме гол или поне бяхме по-близо до това“, коментира Фабрегас.

„Беше шахматен мач, в който срещу най-доминиращия отбор в Серия "А" играхме по начина, по който искахме. Бяхме солидни, имахме две-три много добри възможности, като тази на Алекс Вайе, при която изглеждаше по-трудно да пропуснеш, отколкото да вкараш, но такива неща се случват", каза бившият халф.

„Интер доминира в италианския футбол през последните пет години, но днес имаше само един точен удар. Това оставя леко горчив вкус в устата ни, защото чувстваме, че можехме да спечелим поне с 1:0“, добави испанецът.

„Остават 12 мача до края на сезона, надявам се 13, но трябва да продължим да се борим. Сега отново имаме мач в събота следобед, докато този на Интер е насрочен за неделя вечер, така че се надяваме да си починем", продължи Фабрегас.

„Не знам дали Интер е фаворит, знам само, че ние сме Комо, а те са Интер. Със сигурност има различен манталитет между клубовете и отборите в момента, поне за момента. Продължаваме да се опитваме да вдигаме летвата“, добави треньорът на Комо.

