Петко Христов изгледа отстрани равенство на Специя

  • 4 март 2026 | 03:51
  • 231
  • 0
Петко Христов изгледа отстрани равенство на Специя

Специя направи равенство 2:2 при визитата си на Падуа от 28-ия кръг на Серия "Б". Българският защитник на "орлетата" Петко Христов се завърна в групата на тима, но влезе в игра.

Специя поведе с гол на Габриеле Артистико в 24-тата минута след отлично центриране от левия фланг на Джовани Бонфанти. Домакините отговориха малко преди края на първата част с попадение на Филипо Сгарби. Защитникът се разписа с добавка отблизо след спасяване на Борис Радунович.

Ветеранът Кевин Лазаня майсторски се пребори за топката в 78-ата минута и я насочи в далечния ъгъл на вратата, давайки преднина на Падуа. Гостите обаче не се предадоха и малко по-късно стигнаха до точката с точен изстрел на Бонфанти. Защитникът донесе равенството на отбора си с глава след центриране от корнер.

В класирането Специя е на 18-о място с 26 точки, а Падуа е в средата на таблицата с 34. Водят Венеция и Монца с по 60 точки, следвани от Фрозиноне с 54 и Палермо с 51.

