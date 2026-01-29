Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Шампионска лига
  3. Жестът на Брюж към Марсилия, който Бенфика превърна в гаф

Жестът на Брюж към Марсилия, който Бенфика превърна в гаф

  • 29 яну 2026 | 17:50
  • 400
  • 0

Въпреки че Брюж разби Марсилия с 3:0 в последния им мач от основната фаза на Шампионската лига, белгийският гранд реши да направи мил жест към гостуващия тим.

Брюж изхвърли Марсилия от Шампионската лига
Брюж изхвърли Марсилия от Шампионската лига

Веднага след края на мача, на видео таблото на стадиона домакините поздравиха френския тим за класирането му за плейофите на турнира. В този момент Марсилия заемаше 24-тото място в класирането – последното, което дава право на участие в елиминациите. По същото време обаче все още не беше завършил мачът между Бенфика и Реал Мадрид. Така в 98-ата минута на двубоя на „Луж“ вратарят на португалците Анатолий Трубин вкара решаващо попадение за 4:2 – резултат, с който неговият тим задмина ОМ само с един гол разлика предвид равния им точков актив.

Бенфика и Моуриньо изхвърлиха Реал от топ 8, вратар класира португалците в последната секунда
Бенфика и Моуриньо изхвърлиха Реал от топ 8, вратар класира португалците в последната секунда

В крайна сметка, съставът на Роберто Де Дзерби финишира на 25-ата позиция и жестът на Брюж се превърна в гаф от прибързване. По-важното за „черно-сините“ обаче е, че те поне наистина успяха да се класират за плейофите благодарение на победата си в мача. Белгийският гранд завърши на 19-о място и така ще играе срещу Ювентус или Атлетико Мадрид за класиране за 1/8-финалите.

Снимки: Imago

