Жестът на Брюж към Марсилия, който Бенфика превърна в гаф

Въпреки че Брюж разби Марсилия с 3:0 в последния им мач от основната фаза на Шампионската лига, белгийският гранд реши да направи мил жест към гостуващия тим.

Веднага след края на мача, на видео таблото на стадиона домакините поздравиха френския тим за класирането му за плейофите на турнира. В този момент Марсилия заемаше 24-тото място в класирането – последното, което дава право на участие в елиминациите. По същото време обаче все още не беше завършил мачът между Бенфика и Реал Мадрид. Така в 98-ата минута на двубоя на „Луж“ вратарят на португалците Анатолий Трубин вкара решаващо попадение за 4:2 – резултат, с който неговият тим задмина ОМ само с един гол разлика предвид равния им точков актив.

В крайна сметка, съставът на Роберто Де Дзерби финишира на 25-ата позиция и жестът на Брюж се превърна в гаф от прибързване. По-важното за „черно-сините“ обаче е, че те поне наистина успяха да се класират за плейофите благодарение на победата си в мача. Белгийският гранд завърши на 19-о място и така ще играе срещу Ювентус или Атлетико Мадрид за класиране за 1/8-финалите.

Club Brugge congratulated Marseille on qualifying for the next round of the UCL…



Only for them to be 𝐄𝐋𝐈𝐌𝐈𝐍𝐀𝐓𝐄𝐃 by Trubin’s 90+8 goal vs. Real Madrid 😅 pic.twitter.com/FEojnbugbH — 433 (@433) January 29, 2026

Снимки: Imago