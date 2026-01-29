Шон Дайч чака новини около трансфера на Матета

Мениджърът на Нотингам Форест Шон Дайч заяви в сряда, че отборът му чака новини за евентуалното привличане на нападателя на Кристъл Палас Жан-Филип Матета, предаде ДПА

Първоначалната оферта на Форест за французина беше отхвърлена, като се смята, че той иска да напусне "Селхърст Парк" този месец, но отборът все още иска да го доведе на "Сити Граунд" преди крайния срок за трансфери в понеделник. Вратарят на Уулвърхамптън Жозе Са също е друга цел на пазара, тъй като Форест се стреми да подсили редиците си за борбата за оцеляване.

„Всички видяхте новините, ние се опитваме да бъдем проактивни, за да се подсилим, където можем, когато можем“, каза Дайч преди сблъсъка на отбора си в Лига Европа с Ференцварош в четвъртък.

„Искате добри играчи в клуба и ние ги имаме, и ако можем, ще добавим още сила към него. Казах преди няколко месеца, когато нещата се развиваха, клубът ясно заяви, че ще ме подкрепи и, че ще подкрепят отбора. Собственикът го е заявил ясно през цялото време и е готов да го направи. Но трябва да са правилните хора", коментира треньорът.

"Никога не е готово, докато не е готово. Има няколко ситуации, за които чакаме новини. Ако можем да привлечем играчи, ще го направим“, добави той.

Дайч предположи, че левият бек също ще бъде подсилен след очакваното завръщане на Александър Зинченко в клуба под наем от Арсенал този месец. Дъглас Луис е друг играч под наем, който ще напусне, тъй като е близо до завръщане в Астън Вила от Ювентус.

Форест изглеждат готови за място в плейофния кръг на Лига Европа преди заключителния си мач от лигата срещу Ференцварош. „Червените“ трябва да победят отбора на Роби Кийн и се надяват, че другите резултати ще им помогнат да се класират директно за осминафиналите.

Дайч се фокусира върху победата, която „най-вероятно би им осигурила домакинско предимство във втория мач от плейофния кръг“. „Малък е шансът“, призна той. „Подхождаме към него както към всеки друг мач, искаме да го спечелим, защото в реванша ще имаме домакински мач, което е благоприятно. Искаме да спечелим, искаме да запазим това чувство“, завърши Шон Дайч.

Снимки: Imago