Матета: В съблекалнята на Кристъл Палас ми се подиграваха

Новият национал на Франция Жан-Филип Матета обяви в интервю през вестник "Екип", че негови съотборници в Кристъл Палас са му се подигравали в съблекалнята, че е имал амбиции да играе за "петлите".

"В Кръстъл Палас в началото, когато даже не играех, говорех в съблекалнята за националния отбор на Франция и имах съотборници, като Уилфрид Заха, които ми се подиграваха. Казаха ми, че съм луд да си мисля за националния тим, след като дори не играя за Кристъл Палас", каза нападателят.

Wilfried Zaha responds to Jean-Phillipe Mateta after being called out for laughing at his dreams of playing for France one day 😳 pic.twitter.com/uw7U0GBFod — ESPN UK (@ESPNUK) October 16, 2025

Заха призна, че наистина са си говорили за Франция. "Говорихме си петима съотборници или дори повече и той спомена за шансовете си да играе за Франция. Казахме му, че с Бензема и останалите по това време ще е трудно. Но това беше между нас, никога не сме изтъквали, че той няма ниво", каза футболистът, който в момента играе за Шарлът в МЛС.

"Не знам защо го има само моето име, не го разбирам. Затова нямам приятели футболисти, те са много странни", каза още Заха, който е национал на Кот д'Ивоар.