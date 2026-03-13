Борусия (Дортмунд) се разделя с Никлас Зюле и халф в края на сезона

Борусия (Дортмунд) ще се раздели с германския национален защитник Никлас Зюле и халфа Салих Йозджан след края на сезона, съобщи клубът от Бундеслигата днес. Ръководството съобщи в Instagram, че договорите на бившия бранител на Байерн (Мюнхен) и полузащтника няма да бъдат подновени след по четири години в клуба.

Управляващият директор Ларс Рикен заяви пред вестник „Рур-Нахрихтен“: „Тази седмица проведохме много открити и уважителни разговори и с двамата. В крайна сметка се съгласихме както с Никлас, така и със Салих, че ще се разделим в края на сезона“.

Те са последните играчи, които напускат през лятото, след като Дортмунд заяви миналия уикенд, че халфът Юлиан Брант също си тръгва. Времето на Зюле приключва, въпреки че друг централен защитник - капитанът Емре Джан, е извън игра в продължение на много месеци поради разкъсване на кръстни връзки на коляното.

Тази седмица Дортмунд поднови договора на халфа Феликс Нмеча до 2030 г., а напускането на Зюле ще ги накара още повече да се надяват, че централният защитник на Германия Нико Шлотербек ще се съгласи да остане след 2027 г.

Ако Шлотербек реши да не продължава договора си, той може да напусне и през лятото, защото това би бил последният шанс на Дортмунд да получи значителна трансферна сума за него. Рикен каза, че Дортмунд е в „добър, открит диалог“ с Шлотербек. „Това демонстрира взаимно уважение, защото сме напълно прозрачни един с друг. Споделяме едни и същи „очаквания“ и действаме в съответствие с тях“, каза още Рикен.

Дортмунд нямат много за какво повече да играят този сезон. Те са извън Шампионската лига и Купата на Германия и са на второ място в Бундеслигата, на цели 11 точки зад лидера Байерн (Мюнхен) и на шест пункта пред третия Хофенхайм.

