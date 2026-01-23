Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Ювентус прави последен опит да вземе Матета

Ювентус прави последен опит да вземе Матета

  • 23 яну 2026 | 06:04
  • 696
  • 0
Ювентус прави последен опит да вземе Матета

Ръководството на Ювентус прави последен опит да си осигури подписа на нападателя на Кристъл Палас, Жан-Филип Матета. Италианският гранд е нетърпелив да финализира сделката за французина, който от своя страна също желае трансферът да се осъществи, пише "Corriere dello Sport".

До момента, Кристъл Палас се оказва непреклонен в преговорите и, ако и тази оферта на Ювентус не бъде приета, от клуба са готови да се насочат към други цели.

Твърди се, че английският клуб настоява за сума от поне 30 милиона евро, за да се раздели с Матета този месец. От Юве обаче държат на сделка под наем с опция за закупуване. Към момента преговорите са в застой, въпреки че Матета вече е отправил устна молба за трансфер, без обаче да е подал официално писмено предизвестие до Палас.

Освен Ювентус, ситуацията следи и Астън Вила, но предпочитанията на играча са за преминаване в Торино.

Ако не се стигне до споразумение, "старата госпожа" ще пренасочи вниманието си към нападателя на Фенербахче, Юсеф Ен-Несири, към когото интерес проявяват също Астън Вила и Наполи.

Снимки: Gettyimages

