  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  Ювентус е повишил офертата си за Матета, но ще се бори с Наполи за нападател на Фенербахче

Ювентус е повишил офертата си за Матета, но ще се бори с Наполи за нападател на Фенербахче

  • 20 яну 2026 | 13:35
  • 278
  • 0

В Ювентус продължават да работят на два фронта, за да се подсилят с нов централен нападател през зимния трансферен прозорец.

Кристъл Палас отхвърли първата оферта на Ювентус за своя голмайстор
Кристъл Палас отхвърли първата оферта на Ювентус за своя голмайстор

Според Николо Скира клубът е подобрил офертата си към Кристъл Палас за Жан-Филип Матета. Новото предложение отново е за наем, но на стойност 2,5 млн. евро, а опцията за закупуване, която ще се активира автоматично при класиране за евротурнирите, е повишена на 30,5 млн. евро. От друга страна, английският тим е понижил цената на 28-годишния играч до 35 млн. евро или с 10 млн. по-малко от исканата сума през миналото лято. Френският национал вече е постигнал споразумение с Ювентус за договор до юни 2030 година при заплата от 3,5 млн. евро на сезон плюс бонуси.

Междувременно, The Athletic твърди, че цената на Матета всъщност е 40 млн. евро, което е разубедило “Старата госпожа”. Затова оттам са се преориентирали към нападателя на Фенербахче Юсеф Ен-Несири. Джанлука Ди Марцио обаче уточнява, че Наполи също проявява силен интерес към мароканския национал, който може да премине към някой от двата клуба под наем. Ключови за решението на 28-годишния играч ще бъдат гаранциите за игрово време.

