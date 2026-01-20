Ювентус е повишил офертата си за Матета, но ще се бори с Наполи за нападател на Фенербахче

В Ювентус продължават да работят на два фронта, за да се подсилят с нов централен нападател през зимния трансферен прозорец.

Кристъл Палас отхвърли първата оферта на Ювентус за своя голмайстор

Според Николо Скира клубът е подобрил офертата си към Кристъл Палас за Жан-Филип Матета. Новото предложение отново е за наем, но на стойност 2,5 млн. евро, а опцията за закупуване, която ще се активира автоматично при класиране за евротурнирите, е повишена на 30,5 млн. евро. От друга страна, английският тим е понижил цената на 28-годишния играч до 35 млн. евро или с 10 млн. по-малко от исканата сума през миналото лято. Френският национал вече е постигнал споразумение с Ювентус за договор до юни 2030 година при заплата от 3,5 млн. евро на сезон плюс бонуси.

Междувременно, The Athletic твърди, че цената на Матета всъщност е 40 млн. евро, което е разубедило “Старата госпожа”. Затова оттам са се преориентирали към нападателя на Фенербахче Юсеф Ен-Несири. Джанлука Ди Марцио обаче уточнява, че Наполи също проявява силен интерес към мароканския национал, който може да премине към някой от двата клуба под наем. Ключови за решението на 28-годишния играч ще бъдат гаранциите за игрово време.

Juventus have moved on from Crystal Palace’s Jean-Philippe Mateta as they pursue a new striker, with Youssef En-Nesyri under consideration.@David_Ornstein has more in the Transfer DealSheet...https://t.co/6V7iB7uP4Y pic.twitter.com/NtAsMQYLfG — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) January 20, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages