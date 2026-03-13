Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  Карик: След първата загуба усещането е малко по-различно

Карик: След първата загуба усещането е малко по-различно

  • 13 март 2026 | 16:29
Старши треньорът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик заяви, че отборът се радва да е част от битката за местата в Шампионската лига. Преди пристигането му на “Олд Трафорд” играчите не можеха и да си помислят за подобни цели, но след отлична серия вече са трети в класирането. В последния си шампионатен мач “червените дяволи” отстъпиха на Нюкасъл, което бе първата загуба след пристигането на Карик. В неделя те приемат Астън Вила в директна битка за място в топ 5, след като бирмингамци загубиха преднината си след разочароващи резултати през последните седмици.

“Винаги тест, винаги е за това, което предстои, как ще реагираш. Разбирам, че след първата загуба усещането е малко по-различно, но тя щеше все някога да дойде. Това е трудно първенство. Става дума за това да гледаш в перспектива. Ние знаем, че можем да се подобряваме. Натрупахме много самочувствие като група от това, което показахме. Беше много добра седмица в много отношения. Чака ни важен мач, развълнувани сме. Поставихме се в позиция, в която имаме много за какво да играем”, заяви Карик.

Той потвърди, че Мейсън Маунт е подновил тренировки и може да попадне в групата за мача с Астън Вила. Той пропусна последните шест мача на тима. Матайс Де Лихт, Лисандро Мартинес и Патрик Доргу продължават да са контузени. Карик допълни, че Хари Магуайър заслужава да бъде върнат в националния отбор на Англия.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

