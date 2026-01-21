Матета информирал Кристъл Палас, че иска да напусне

Нападателят на Кристъл Палас Жан-Филип Матета и неговите агенти са информирали клубното ръководство, че французинът иска да напусне до края на януарския трансферен прозорец, информира Фабрицио Романо. Това става на фона на продължаващите преговори между лондончани и Ювентус за играча. “Бианконерите” искат нападателя под наем с опция за закупуване срещу 30,5 милиона евро, която ще се активира автоматично при класиране за евротурнирите. Палас обаче оценява играча на минимум 40 милиона.
28-годишният Матета има договор с “орлите” за още 18 месеца, така че английският клуб изобщо не търси негова продажба през тази зима.
Астън Вилa, Фенербахче и клубове от Саудитска Арабия също проявят интерес към французина.
Матета се присъедини към Палас под наем от германския Майнц през януари 2021 г., а година по-късно остана на "Селхърст Парк" за постоянно. Той имаше известни проблеми в началото, тъй като отбеляза само осем гола в първенството през първите си два сезона и половина. След назначението на Оливер Гласнер през февруари 2024 година обаче той се преобрази и отбеляза 35 гола в 73 мача в Премиър лийг. Осем от тези попадения реализира през настоящия сезон.
