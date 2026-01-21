Матета информирал Кристъл Палас, че иска да напусне

Популярни
Второ издание на международен турнир по лека атлетика "Локомотив"
  • 21 яну 2026 | 13:32
  • 774
  • 0
Нападателят на Кристъл Палас Жан-Филип Матета и неговите агенти са информирали клубното ръководство, че французинът иска да напусне до края на януарския трансферен прозорец, информира Фабрицио Романо. Това става на фона на продължаващите преговори между лондончани и Ювентус за играча. “Бианконерите” искат нападателя под наем с опция за закупуване срещу 30,5 милиона евро, която ще се активира автоматично при класиране за евротурнирите. Палас обаче оценява играча на минимум 40 милиона.

Ювентус е повишил офертата си за Матета, но ще се бори с Наполи за нападател на Фенербахче
Ювентус е повишил офертата си за Матета, но ще се бори с Наполи за нападател на Фенербахче

28-годишният Матета има договор с “орлите” за още 18 месеца, така че английският клуб изобщо не търси негова продажба през тази зима.

Астън Вилa, Фенербахче и клубове от Саудитска Арабия също проявят интерес към французина.

Матета се присъедини към Палас под наем от германския Майнц през януари 2021 г., а година по-късно остана на "Селхърст Парк" за постоянно. Той имаше известни проблеми в началото, тъй като отбеляза само осем гола в първенството през първите си два сезона и половина. След назначението на Оливер Гласнер през февруари 2024 година обаче той се преобрази и отбеляза 35 гола в 73 мача в Премиър лийг. Осем от тези попадения реализира през настоящия сезон.

Снимки: Imago

