Скот Мактоминей може да се завърне в игра за Наполи

Халфът Скот Мактоминей може да се завърне в игра за Наполи за утрешното домакинство на Лече в Серия "А".

Неаполитанците търсят трета поредна победа в шампионата, като шотландският полузащитник може да даде импулс в състава. Мактоминей не е играл повече от месец заради проблем в бедрото. Наполи обаче ще бъде без атакуващия халф Антонио Вергара, който беше принудително сменен на полувремето срещу Торино поради проблем с крака, което се очаква да го остави извън игра преди паузата за националните отбори. Кевин Де Бройне пък тогава направи дългоочакваното си завръщане след пауза поради контузия.

„Завръщането на Де Бройне и Андре-Франк Замбо Ангиса е много успокояващо. Те и Ромелу Лукаку отсъстваха няколко месеца, но никога не се опитвахме да измисляме извинения. „Спечелихме Суперкупата на Италия, високо сме в таблицата и продължаваме пътуването си“, каза Конте преди мача с Лече.

Снимки: Gettyimages