Матета може се озове в друг клуб от Висшата лига

Жан-Филип Матета продължава да иска да напусне Кристъл Палас през януарския трансферен прозорец и желанието му може да се сбъдне. Нотингам е отправил оферта за французина на стойност 35 милиона лири. Очаква се личните условия да не са проблем, но “орлите” искат финансов пакет от 40 милиона.

Матета бе свързван с няколко клуба през този месец. Астън Вила имаше интерес, а Ювентус отправи оферта, но се отказа от привличането му, тъй като не бе готов да даде исканата от Палас сума. Преди около седмица играчът съобщи на “орлите”, че иска да си тръгне. Нападателят бе титуляр във всички 23 мача на “орлите” във Висшата лига този сезон и вкара осем гола. Той има договор за още година и половина.

Форест опитва да се подсили в нападение. Голмайсторът на тима за миналия сезон Крис Ууд игра само в осем шампионатни срещи поради контузия в коляното, която наложи операция. Арно Калимеундо, който пристигна през лятото, пък бе преотстъпен на Айнтрахт. Клубът все пак привлече Лоренцо Лука от Наполи, но иска да вземе още един играч в тази зона.

🚨 Nottingham Forest offer Crystal Palace £35m for Jean-Philippe Mateta. Personal terms between 28yo striker & #NFFC no issue but #CPFC will only consider sale if get ~£40m package + replacement - Strand Larsen among options being considered @TheAthleticFC https://t.co/taf3aUGCMM — David Ornstein (@David_Ornstein) January 26, 2026

Евентуална продажба на Матета ще бъде пореден удар по Оливер Гласнер, който обяви, че си тръгва в края на сезона, но междувременно се оплака от ръководството на клуба. Причината за недоволството му бе продажбата на капитана Марк Геи на Манчестър Сити.

Нотингам и Кристъл Палас се изправят един срещу друг в неделя. Ако Форест спечели, ще се изравни по точки с лондончани, които могат да се озоват в битката за оцеляване. “Орлите” нямат победа в последните си 11 мача във всички турнири.

Не е ясно как ще протекат преговорите между двата клуба, тъй като миналата година имаше конфронтация между тях. Нотингам замени Палас, който спечели ФА Къп, в Лига Европа, а лондончани се озоваха в Лигата на конференциите, след като УЕФА определи, че е нарушено правилото за собственост на повече от един клуб за участие в един и същ турнир.