Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нотингам Форест
  3. Матета може се озове в друг клуб от Висшата лига

Матета може се озове в друг клуб от Висшата лига

  • 26 яну 2026 | 19:59
  • 414
  • 0
Матета може се озове в друг клуб от Висшата лига

Жан-Филип Матета продължава да иска да напусне Кристъл Палас през януарския трансферен прозорец и желанието му може да се сбъдне. Нотингам е отправил оферта за французина на стойност 35 милиона лири. Очаква се личните условия да не са проблем, но “орлите” искат финансов пакет от 40 милиона.

Матета бе свързван с няколко клуба през този месец. Астън Вила имаше интерес, а Ювентус отправи оферта, но се отказа от привличането му, тъй като не бе готов да даде исканата от Палас сума. Преди около седмица играчът съобщи на “орлите”, че иска да си тръгне. Нападателят бе титуляр във всички 23 мача на “орлите” във Висшата лига този сезон и вкара осем гола. Той има договор за още година и половина.

Форест опитва да се подсили в нападение. Голмайсторът на тима за миналия сезон Крис Ууд игра само в осем шампионатни срещи поради контузия в коляното, която наложи операция. Арно Калимеундо, който пристигна през лятото, пък бе преотстъпен на Айнтрахт. Клубът все пак привлече Лоренцо Лука от Наполи, но иска да вземе още един играч в тази зона.

Евентуална продажба на Матета ще бъде пореден удар по Оливер Гласнер, който обяви, че си тръгва в края на сезона, но междувременно се оплака от ръководството на клуба. Причината за недоволството му бе продажбата на капитана Марк Геи на Манчестър Сити.

Нотингам и Кристъл Палас се изправят един срещу друг в неделя. Ако Форест спечели, ще се изравни по точки с лондончани, които могат да се озоват в битката за оцеляване. “Орлите” нямат победа в последните си 11 мача във всички турнири.

Не е ясно как ще протекат преговорите между двата клуба, тъй като миналата година имаше конфронтация между тях. Нотингам замени Палас, който спечели ФА Къп, в Лига Европа, а лондончани се озоваха в Лигата на конференциите, след като УЕФА определи, че е нарушено правилото за собственост на повече от един клуб за участие в един и същ турнир.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Футболистите в Ла Лига рискуват да бъдат съдени заради 15-секундната стачка

Футболистите в Ла Лига рискуват да бъдат съдени заради 15-секундната стачка

  • 26 яну 2026 | 19:40
  • 374
  • 0
Популярен рефер от миналото: Сред днешните съдии има такива некадърници

Популярен рефер от миналото: Сред днешните съдии има такива некадърници

  • 26 яну 2026 | 18:40
  • 3026
  • 1
Ювентус се насочва към нападател на Евертън

Ювентус се насочва към нападател на Евертън

  • 26 яну 2026 | 18:20
  • 1121
  • 2
Рома загуби важен играч за един месец

Рома загуби важен играч за един месец

  • 26 яну 2026 | 18:00
  • 700
  • 0
Пореден удар по Наполи

Пореден удар по Наполи

  • 26 яну 2026 | 17:37
  • 1418
  • 0
Невероятните цифри и статистики на най-лудото първенство дотук в Европа, където българи не липсват

Невероятните цифри и статистики на най-лудото първенство дотук в Европа, където българи не липсват

  • 26 яну 2026 | 17:22
  • 3438
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Солидна преднина за "моряците" на почивката

Солидна преднина за "моряците" на почивката

  • 26 яну 2026 | 20:10
  • 2632
  • 4
Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

  • 26 яну 2026 | 10:35
  • 42731
  • 85
Ето кога Левски трябва да представи второто си ново попълнение

Ето кога Левски трябва да представи второто си ново попълнение

  • 26 яну 2026 | 09:46
  • 43720
  • 23
ЦСКА 1948 удари шампиона на Словакия и записа първа победа в Турция, 14-годишен дебютира за "червените"

ЦСКА 1948 удари шампиона на Словакия и записа първа победа в Турция, 14-годишен дебютира за "червените"

  • 26 яну 2026 | 16:54
  • 14249
  • 6
Веласкес: Левски има само една титла за 16 години, затова трябва да дадем всичко, за да спечелим Суперкупата

Веласкес: Левски има само една титла за 16 години, затова трябва да дадем всичко, за да спечелим Суперкупата

  • 26 яну 2026 | 18:30
  • 4035
  • 7
Голмайсторът на ЦСКА 1948 пред трансфер в Бундеслигата

Голмайсторът на ЦСКА 1948 пред трансфер в Бундеслигата

  • 26 яну 2026 | 07:56
  • 23103
  • 6