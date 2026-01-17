Преговорите между Ювентус и Матета напредват

Ювентус проведе среща с представители на нападателя на Кристъл Палас Жан-Филип Матета. Преговорите за личните условия протекоха положително, според вътрешен човек Фабрицио Романо.
Според източника, Матета няма планове да удължава договора си с лондонския клуб, който е до лятото на 2027 г. Ювентус оценява потенциалната сделка на 20-25 милиона евро и разглежда нападателя като евентуален заместник на Душан Влахович.
Този сезон Матета е изиграл 32 мача, в които е отбелязал 10 гола и е направил 2 асистенции.
Милан и Манчестър Юнайтед преди това бяха проявили интерес към нападателя, но исканата цена се превърна в пречка за преговорите.