Преговорите между Ювентус и Матета напредват

Ювентус проведе среща с представители на нападателя на Кристъл Палас Жан-Филип Матета. Преговорите за личните условия протекоха положително, според вътрешен човек Фабрицио Романо.

Според източника, Матета няма планове да удължава договора си с лондонския клуб, който е до лятото на 2027 г. Ювентус оценява потенциалната сделка на 20-25 милиона евро и разглежда нападателя като евентуален заместник на Душан Влахович.

🚨🇫🇷 Juventus had meeting with Jean Philippe Mateta’s camp tonight, positive talks over personal terms.



Premier League clubs also keen and attentive.



Deal depends on Crystal Palace decision on exit conditions. Juve can only do loan + obligation.



🎥🇮🇹 https://t.co/W1vG4yz0Oh pic.twitter.com/5QpU2WWafX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2026

Този сезон Матета е изиграл 32 мача, в които е отбелязал 10 гола и е направил 2 асистенции.

Милан и Манчестър Юнайтед преди това бяха проявили интерес към нападателя, но исканата цена се превърна в пречка за преговорите.