Манчестър Юнайтед се интересува от Матета

Ръководството на Манчестър Юнайтед разглежда възможността да подпише с нападателя на Кристъл Палас Жан-Филип Матета през зимния трансферен прозорец.

От "Олд Трафорд" следят отблизо ситуацията около френския футболист, чийто договор с "орлите" е до 2027 година.

🚨 Contract talks between Crystal Palace and striker Jean-Philippe Mateta have stalled, opening the door to potential interest elsewhere.



Manchester United are monitoring the situation closely and are keen to capitalise as early as January.



(Source: Football Insider) pic.twitter.com/9XhzuN5D49 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 1, 2026

Матета е част от Кристъл Палас от 2022 г. През настоящия сезон 28-годишният стрелец е взел участие в 28 мача за клуба във всички турнири. В тях той е отбелязал 8 гола и е направил 2 асистенции.

Французинът се разписа и вчера при равенството на Кристъл Палас срещу Фулъм (1:1).

Снимки: Gettyimages