Манчестър Юнайтед се интересува от Матета

Ръководството на Манчестър Юнайтед разглежда възможността да подпише с нападателя на Кристъл Палас Жан-Филип Матета през зимния трансферен прозорец.
От "Олд Трафорд" следят отблизо ситуацията около френския футболист, чийто договор с "орлите" е до 2027 година.
Матета е част от Кристъл Палас от 2022 г. През настоящия сезон 28-годишният стрелец е взел участие в 28 мача за клуба във всички турнири. В тях той е отбелязал 8 гола и е направил 2 асистенции.
Французинът се разписа и вчера при равенството на Кристъл Палас срещу Фулъм (1:1).
Снимки: Gettyimages