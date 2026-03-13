Росиниър за новия договор на Джеймс, инцидента с Педро Нето и възможния обрат срещу ПСЖ

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър говори пред медиите преди утрешното домакинство на Нюкасъл в Премиър лийг. “Сините” от Лондон претърпяха тежко поражение с 2:5 при гостуването на ПСЖ в Шампионската лига през седмицата.

Челси обяви голяма новина за капитана си

Разбира се, специалистът първо коментира новия договор на капитана Рийс Джеймс, който преподписа до 2032 г. “Не мога да спра да се усмихвам, защото успяхме да си осигурим най-добрия играч в световния футбол на неговата позиция. Той имаше много възможности да напусне този великолепен клуб, а хубавото е не само размерът и престижът на клуба, но и фактът, че той е израснал тук от много ранна възраст, вярва и има доверие в това, което правим, и в посоката, в която искаме да вървим. Имахме много разговори по този въпрос и фактът, че той подписа договора и ни гласува доверие, е нещо изключително важно. Докато аз съм тук, Джеймс ще е моят лидер”.

След това мениджърът на Челси говори за новините около отбора: “Джейми Байноу-Гитенс отново е в състава, което е чудесно. Естевао все още не е напълно готов. Искаме да бъдем предпазливи с него заради естеството на контузията му в задната част на бедрото. Не искаме тя да се повтори в решаващ момент от сезона. Ще видим в какво състояние ще бъде за мача във вторник срещу ПСЖ.

Педро Нето? Видях отново инцидента му в Париж с момчето за топките. Не изглежда добре. Разбирам гледната точка на Педро, той иска да върне топката в игра възможно най-бързо. Иска да спечели за клуба. Има начини да го направиш. Това, което ме впечатли най-много, беше – и това беше негова идея – че искаше да се извини веднага. Дали става дума за вратар или за мен като мениджър, всички правим грешки. Важното е да се учим от тези грешки и да се погрижим да не се повторят”.

На въпрос дали вратарските му опции са достатъчно добри, Росиниър отговори: „Разбира се. Взех решението да пусна Филип Йоргенсен срещу Астън Вила и представянето му беше отлично и допринесе за една много добра победа срещу много добър отбор. Представянето му срещу ПСЖ в продължение на 75 минути беше великолепно. Той допусна грешка, ние бяхме наказани и загубихме мача по начин, по който определено не трябваше да губим. „Роб Санчес е един от най-добрите вратари в лигата. Няма съмнение относно качеството на тези двама играчи на това ниво.

Росиниър продължава да не губи надежда за обрат срещу ПСЖ: “Не давам предимство на нито едно състезание. При начина, по който играем, искаме да спечелим следващия мач. Виждал съм много пъти отбори да обръщат резултат от 0:3 у дома в Шампионската лига. След като анализирахме мача, видяхме, че имаме много добри шансове, ако успеем да вкараме първия гол през първото полувреме във вторник вечер, след важния мач утре.“

