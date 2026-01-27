В Кристъл Палас вече имат фаворит за заместник на Матета

Нападателят на Уулвърхамптън Йорген Странд Ларсен е разглеждан като основна опция за заместник на Жан-Филип Матета от шефовете на Кристъл Палас, съобщава ексклузивно “Скай Спортс”. Френският нападател на “орлите” почти сигурно ще напусне лондончани, а на “Селхърст Парк” със сигурност ще искат да привлекат бързо играч, който може да го замести на върха на атаката. 25-годишният норвежец направи добро впечатления след трансфера си на “Молиню” през февруари миналата година и за година в Премиър лийг вече записа 15 гола и 5 асистенции в 56 двубоя.

Матета може се озове в друг клуб от Висшата лига

От Кристъл Палас продължават да се надяват да получат между 35 и 40 милиона паунда за Матета, като най-вероятната дестинация на французина ще е Нотингам Форест. Странд Ларсен е оценяван на около 35 милиона паунда в момента, но не е ясно каква сума ще поискат за услугите му от “вълците”. Норвежецът има договор до 2030-а година с Уулвс, които са последни в класирането. Именно желанието за спасение също може да натежи в желанието на шефовете и мениджъра Роб Едуардс да запазят играча поне до лятото. През тази година той има 6 гола и 2 асистенции в 25 двубоя във всички турнири, но след идването на Едуардс често остава на скамейката за сметка на Хий-Чан Хуан и Матеус Мане.

