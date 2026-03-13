Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
Реал Мадрид без Менди и в Манчестър

  • 13 март 2026 | 16:46
  • 406
  • 0

Ферлан Менди е с травма в бицепса на дясното бедро, потвърдиха от Реал Мадрид. Според “Марка” той със сигурност отпада за реванша срещу Манчестър Сити в Шампионската лига идния вторник. Освен това французинът “гори” и за двубоя на “кралете” срещу Елче утре (събота) вечер.

Левият бек беше титуляр срещу “гражданите” в сряда, но беше заменен на почивката като предпазна мярка. Той е усетил схващане и наставникът Алваро Арбелоа е преценил, че е по-добре да не се рискува.

Менди беше титуляр и през изминалия уикенд във Виго срещу Селта. За него сега това е четвърта контузия само в рамките на настоящия сезон.

При този вариант Реал остава само с един ляв бранител в лицето на Фран Гарсия.

Реал Мадрид трябва отново да бъде велик отбор, амбициран е Арбелоа
Следвай ни:

Скот Мактоминей може да се завърне в игра за Наполи

Водещи Новини

