  1. Sportal.bg
  2. Кристъл Палас
  3. Хеттрик на Матета донесе само точка на Кристъл Палас в трилър

Хеттрик на Матета донесе само точка на Кристъл Палас в трилър

  • 18 окт 2025 | 19:56
  • 932
  • 0

Жан-Филип Матета реализира хеттрик, но Кристъл Палас спечели само точка в домакинството си на Борнемут. Двата отбора си спретнаха голово шоу и срещата на “Селхърст Парк” завърши 3:3. Драмата беше пълна, като два от головете паднаха в самия край на срещата.

19-годишният Ели Крупи за първи път започна като титуляр в мач от Висшата лига. Французинът обаче напълно оправда доверието на Ираола и се разписа на два пъти през първото полувреме. Борнемут водеше с два гола на почивката, а евентуална победа означаваше, че тимът временно ще се изкачи на върха в класирането.

След почивката обаче Палас излезе преобразен, Матета се разписа на два пъти в рамките на пет минути и изравни резултата. Райън Кристи отново изведе “черешките” напред минута преди края на редовното време, но и това бе не достатъчно. Дълбоко в добавеното време Марк Геи бе повален в наказателното поле и Матета се разписа от отсъдената дузпа. Френският нападател имаше шанс да отбележи и четвърти гол след подновяването на играта, но прати топката над вратата.

Снимки: Imago

