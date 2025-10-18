Хеттрик на Матета донесе само точка на Кристъл Палас в трилър

Жан-Филип Матета реализира хеттрик, но Кристъл Палас спечели само точка в домакинството си на Борнемут. Двата отбора си спретнаха голово шоу и срещата на “Селхърст Парк” завърши 3:3. Драмата беше пълна, като два от головете паднаха в самия край на срещата.

19-годишният Ели Крупи за първи път започна като титуляр в мач от Висшата лига. Французинът обаче напълно оправда доверието на Ираола и се разписа на два пъти през първото полувреме. Борнемут водеше с два гола на почивката, а евентуална победа означаваше, че тимът временно ще се изкачи на върха в класирането.

It's an absolute thriller at Selhurst Park! 🍿



A hat-trick for Jean-Philippe Mateta but it's still only enough for a draw as Palace twice come back to draw level against Bournemouth 😮 pic.twitter.com/Kh1jseWDMQ — Match of the Day (@BBCMOTD) October 18, 2025

След почивката обаче Палас излезе преобразен, Матета се разписа на два пъти в рамките на пет минути и изравни резултата. Райън Кристи отново изведе “черешките” напред минута преди края на редовното време, но и това бе не достатъчно. Дълбоко в добавеното време Марк Геи бе повален в наказателното поле и Матета се разписа от отсъдената дузпа. Френският нападател имаше шанс да отбележи и четвърти гол след подновяването на играта, но прати топката над вратата.

Следвай ни:

Снимки: Imago