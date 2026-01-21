Ман Юнайтед няма да влиза в битката за Матета

Манчестър Юнайтед няма да отправя оферта за нападателя на Кристъл Палас Жан-Филип Матета. "Червените дяволи" имаха интерес към играча, но той е бил от страна на Рубен Аморим. След уволнението му клубът няма намерение да прави опити да привлече французина. Приоритет за Ман Юнайтед е подсилване на халфовата линия, но това най-вероятно ще се случи през лятото.

По-рано днес се разбра, че Матета е съобщил на Кристъл Палас желанието си да напусне през януари. Към него има сериозен интерес от страна на Ювентус, а Астън Вилa, Фенербахче и клубове от Саудитска Арабия също следят ситуацията.

Jean-Philippe Mateta has told Crystal Palace he wants to leave this winter. French striker has no plans as it stands to sign a new deal.



Mateta wanted to move to Juventus, but the Serie A side offered a loan with conditional obligation that was unacceptable to Palace.



Aston… pic.twitter.com/9HoOoUI2f5 — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 21, 2026

Ако нападателят си тръгне през този трансферен прозорец, това ще е поредният удар за Оливер Гласнер, който от лятото се оплаква от продажба на основни играчи. Преди няколко дни "орлите" се разделиха с капитана си Марк Геи, който премина в Манчестър Сити. Самият Гласнер обяви, че ще напусне клуба през лятото, когато изтича договорът му.

