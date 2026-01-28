Андре Онана пред завръщане в Интер?

Андре Онана може да се завърне в Интер още през следващото лято. Според "Daily Mail", представителите на 29-годишния страж са започнали разговори с клуба от Серия "А" за окончателно напускане на Манчестър Юнайтед.

Представители на камерунския вратар са в Милано тази седмица, за да обсъдят няколко потенциални сделки, като са повдигнали възможността Онана да се завърне на "Сан Сиро".

В момента 29-годишният играч е под наем в Трабзонспор, Турция, след като загуби титулярното си място на вратата на Юнайтед от Сене Ламенс, привлечен от Антверп през септември. Въпреки че Онана не се е отказал от кариерата си на "Олд Трафорд", окончателното му напускане в края на сезона е най-вероятният сценарий, като сега той е разглеждан като възможен заместник на Ян Зомер в Интер.

Припомняме, че Онана беше много популярен по време на единствения си сезон в Интер (2022/23), в който помогна на клуба да достигне до финала на Шампионската лига на УЕФА — загубен от Манчестър Сити в Истанбул — и да спечели Купата и Суперкупата на Италия. Неговото представяне убеди Манчестър Юнайтед да инвестира над 50 милиона евро в привличането му, но непостоянната му форма през два сезона накара английския клуб да търси ново решение за вратарския пост.

Откакто се премести в Турция, Онана се представя отлично, като е допуснал само три загуби в 16 мача за Трабзонспор. Неговите изяви помогнаха на отбора да достигне до трето място в Суперлигата, зад Галатасарай и Фенербахче, в средата на сезона. Този добър момент събуди интереса на Интер, който обмисля привличането му на мястото на Зомер, който пристигна през лятото на 2023 г. от Байерн, именно за да замени Онана.

Бившият вратар на Барселона и Аякс има още две години и половина от договора си на "Олд Трафорд", като Манчестър Юнайтед може да се наложи да постигне споразумение за прекратяване, за да осъществи сделката.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages