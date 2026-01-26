Интер привлече сина на бивш играч на ЦСКА

Интер обяви трансфера на 18-годишния Леон Якирович от Динамо (Загреб). Талантът е централен защитник и като за начало ще бъде част от дубъла на “нерадзурите”. Той е син на бившия халф на ЦСКА Сергей Якирович, играл на “Българска армия” между 2005 и 2007 година.

Интер ще плати 2,5 млн. евро, а още 2 млн. са предвидени под формата на бонуси. Отделно Динамо ще получи и 15% от следващата продажба на Якирович, съобщава Фабрицио Романо. Самият футболист е с договор до 2031 година.

В момента пък Сергей Якирович е мениджър на Хъл Сити в Англия.