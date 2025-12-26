Онана за престоя си в Турция: Това е най-добрият период в живота ми

Вратарят на Трабзонспор Андре Онана е категоричен, че преживява най-хубавия период в живота си, докато играе в турския клуб като преотстъпен от Манчестър Юнайтед. Камерунецът бързо се превърна в любимец на феновете на настоящия си отбор, което се харесва на стража.

„Много съм щастлив, вярвайте ми. Преживявам най-добрия период в живота ми. Не мога да се оплача и доста съм радостен да бъда тук. Понякога шофирам и кола ми препречва пътя. Казват ми: „Онана, спри, искам снимка“, а аз си мисля: „Да, но можем да го направим по друг начин“. Но когато ме видят, те са щастливи, както и аз. Отначало ми беше трудно, но сега ги разбирам. Това са моите хора и аз ги обичам, както и това чувство, защото те са много страстни. Това е нещо прекрасно, което не може да се опише, ако не си тук. Времето, прекарано тук, е перфектно за мен. Щастлив съм да бъда тук. Начинът на живот е различен, но е страхотен. Наистина е невероятно и прекрасно“, коментира Онана, цитиран от „Мирър“.

29-годишният вратар има 13 изиграни срещи с 19 допуснати гола и 3 сухи мрежи за Трабзонспор, който се намира на третото място в турското първенство.

