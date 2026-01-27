Киву: Излизаме с нагласата да доминираме, а след края ще видим къде ще се намираме

Популярни
  • 27 яну 2026 | 21:26
Треньорът на Интер Кристиан Киву сподели очакванията си към предстоящия мач с Борусия (Дортмунд) в Шампионската лига. Срещата е важна и за двата тима, които все още имат теоритични шансове за класиране в топ 8 и директно класиране за 1/8-финалите. Той заяви, че отборът му излиза да доминира на терена, а накрая ще види какво ще се получи и къде ще се намира в крайното класиране.

"Това е различен турнир от Серия "А" и ние изоставаме малко. Първоначално се справяхме по-добре от очакваното, след това сами си усложнихме живота и сега ситуацията не е идеална. Ще излезем със същата нагласа, както винаги – да стъпим на терена, за да победим и да доминираме, а след последния съдийски сигнал ще видим къде се намираме. Борусия (Дортмунд) има силни традиции в Европа, като е един от водещите отбори, и честно казано, малко са съперниците, които успяват да спечелят на този стадион. Ще се опитаме да дадем най-доброто от себе си, за да си тръгнем с добър резултат“, заяви Киву.

В състава на Интер има и принудителни промени, тъй като Николо Барела дори не пътува за Дортмунд, след като е получил мускулен проблем.

„Решихме да не го рискуваме, тъй като имаше този проблем по време на тренировка и го оставихме у дома да се възстановява“, призна румънецът.

Капитанът Лаутаро Мартинес също може да остане на резервната скамейка, и то не само защото е на един жълт картон от евентуално наказание.

„Нямаме време да правим подобни сметки, тъй като играем много често. Ще се опитаме да изберем възможно най-добрия състав. Дали това означава, че Лаутаро ще започне като титуляр? Не знам“, завърши специалистът.

Снимки: Gettyimages

