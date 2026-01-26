Ламенс: Майкъл Карик не направи толкова много специални неща, просто се придържахме към основите

Вратарят на Манчестър Юнайтед Сене Ламенс описа победата срещу Арсенал с 3:2 като едно от най-хубавите чувства в кариерата му. „Червените дяволи“ спечелиха гостуване срещу този съперник за първи път от 2017 година, а белгийският страж направи някои ключови спасявания, за да помогне на отбора си.

„Това беше едно от най-хубавите чувства в кариерата ми! Миналата седмица у дома срещу Манчестър Сити също беше много специално. Но този път сякаш работихме по-усърдно. Не беше най-добрият ни двубой, но това са мачовете, които трябва да печелиш, за да останеш на върха. Ние направихме точно това“, коментира Сене Ламенс в интервю пред „Скай Спортс“ след мача.

„Усърдна работа, заедно в защита и накрая смените - Матеус Куня направи разликата. Това дава на отбора ни енергия - хората, които влизат от скамейката. Поздравления за него също“, каза още той.

„Майкъл Карик не направи толкова много специални неща, просто се придържахме към основите. Това е футболът. Ако правиш основните неща както трябва, тогава качеството излиза наяве. Имаме играчи с качества, които могат да бъдат решаващи . . . Той ясно заяви какво иска от нас, какво очаква. На терена понякога не се получава, но като се борите като отбор и вярвате, можете да спечелите“, добави 23-годишният белгиец.

След този успех Манчестър Юнайтед се изкачи на четвъртата позиция в английския елит с 38 точки след 23 кръга, на 12 точки зад лидера Арсенал. Следващият мач на тима е домакинство на Фулъм в неделя.