Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Ламенс: Майкъл Карик не направи толкова много специални неща, просто се придържахме към основите

Ламенс: Майкъл Карик не направи толкова много специални неща, просто се придържахме към основите

  • 26 яну 2026 | 15:18
  • 314
  • 0

Вратарят на Манчестър Юнайтед Сене Ламенс описа победата срещу Арсенал с 3:2 като едно от най-хубавите чувства в кариерата му. „Червените дяволи“ спечелиха гостуване срещу този съперник за първи път от 2017 година, а белгийският страж направи някои ключови спасявания, за да помогне на отбора си.

„Това беше едно от най-хубавите чувства в кариерата ми! Миналата седмица у дома срещу Манчестър Сити също беше много специално. Но този път сякаш работихме по-усърдно. Не беше най-добрият ни двубой, но това са мачовете, които трябва да печелиш, за да останеш на върха. Ние направихме точно това“, коментира Сене Ламенс в интервю пред „Скай Спортс“ след мача.

„Усърдна работа, заедно в защита и накрая смените - Матеус Куня направи разликата. Това дава на отбора ни енергия - хората, които влизат от скамейката. Поздравления за него също“, каза още той.

„Майкъл Карик не направи толкова много специални неща, просто се придържахме към основите. Това е футболът. Ако правиш основните неща както трябва, тогава качеството излиза наяве. Имаме играчи с качества, които могат да бъдат решаващи . . . Той ясно заяви какво иска от нас, какво очаква. На терена понякога не се получава, но като се борите като отбор и вярвате, можете да спечелите“, добави 23-годишният белгиец.

След този успех Манчестър Юнайтед се изкачи на четвъртата позиция в английския елит с 38 точки след 23 кръга, на 12 точки зад лидера Арсенал. Следващият мач на тима е домакинство на Фулъм в неделя.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Защо Джон Тери отвори бутилка вино по време на успеха на Манчестър Юнайтед на “Емиратс”

Защо Джон Тери отвори бутилка вино по време на успеха на Манчестър Юнайтед на “Емиратс”

  • 26 яну 2026 | 13:48
  • 2349
  • 0
Фабио Капело: Милан беше най-слаб от двете дербита в неделя

Фабио Капело: Милан беше най-слаб от двете дербита в неделя

  • 26 яну 2026 | 13:41
  • 738
  • 0
Еди Хау с много проблеми в халфовата линия преди решителния сблъсък с ПСЖ

Еди Хау с много проблеми в халфовата линия преди решителния сблъсък с ПСЖ

  • 26 яну 2026 | 13:15
  • 550
  • 0
Рамос и партньорите му постигнаха споразумение за закупуването на Севиля

Рамос и партньорите му постигнаха споразумение за закупуването на Севиля

  • 26 яну 2026 | 12:30
  • 1458
  • 3
Шок за Барселона: "Камп Ноу" протече

Шок за Барселона: "Камп Ноу" протече

  • 26 яну 2026 | 12:22
  • 9361
  • 27
Геи говори за това колко близо е бил до Ливърпул и как е приел провала на трансфера му на “Анфийлд”

Геи говори за това колко близо е бил до Ливърпул и как е приел провала на трансфера му на “Анфийлд”

  • 26 яну 2026 | 12:20
  • 2090
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

  • 26 яну 2026 | 10:35
  • 29485
  • 47
Ето кога Левски трябва да представи второто си ново попълнение

Ето кога Левски трябва да представи второто си ново попълнение

  • 26 яну 2026 | 09:46
  • 30597
  • 11
ЦСКА 1948 2:1 Слован (Братислава), "червените" бързо изравниха

ЦСКА 1948 2:1 Слован (Братислава), "червените" бързо изравниха

  • 26 яну 2026 | 14:42
  • 1879
  • 0
Георги Илиев: Целта пред Добруджа не е невъзможна! Шампионът не е ясен

Георги Илиев: Целта пред Добруджа не е невъзможна! Шампионът не е ясен

  • 26 яну 2026 | 07:10
  • 18333
  • 3
Голмайсторът на ЦСКА 1948 пред трансфер в Бундеслигата

Голмайсторът на ЦСКА 1948 пред трансфер в Бундеслигата

  • 26 яну 2026 | 07:56
  • 17691
  • 5
Вижте всички резултати от ден 9 на Australian Open

Вижте всички резултати от ден 9 на Australian Open

  • 26 яну 2026 | 14:26
  • 12010
  • 2