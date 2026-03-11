Атлетико постави рекорд в ШЛ и изравни постижение на Барселона

Ранният щурм на Атлетико Мадрид за снощната убедителна победа с 5:2 над гостуващия Тотнъм в Шампионската лига доведе до рекорд в историята на турнира.

Атлетико наказа безумните грешки на Тотнъм и почти обезсмисли реванша

“Рохибланкос” станаха първият отбор, който успява да поведе с три гола до 15-ата минута на елиминационен мач в ШЛ. Става въпрос за попаденията на Маркос Йоренте (6’), Антоан Гризман (14’) и Хулиан Алварес (15’). Аржентинецът се разписа и през второто полувреме (55’), а преди това Робин Льо Норман (22’) отбеляза четвъртото попадение за тима.

14:59 - Atlético de Madrid's three goals against Tottenham Hotspur is the earliest a side has ever been three goals ahead in a UEFA Champions League knockout stage match. Demoralised. pic.twitter.com/ZUN4s5tqjO — OptaJoe (@OptaJoe) March 10, 2026

Освен това Атлетико за първи път в клубната си история успя да вкара четири попадения през първото полувреме на двубой в турнира. Така мадридчани станаха едва вторият испански отбор, който го постига, като другият е Барселона, който през 2009 година го прави първо за успеха с 5:2 над Лион в осминафинал, а след това и за победа с 4:0 над Байерн (Мюнхен) в четвъртфинал.

4 - Atlético Madrid have scored four goals in the first half of a @ChampionsLeague match for the first time in their history, becoming only the second Spanish team to achieve this in a knockout match, after FC Barcelona (twice in 2009).



Hammer. pic.twitter.com/AHDsewTRvp — OptaJose (@OptaJose) March 10, 2026

По този начин “дюшекчиите” продължават да са непобедени в своите домакинства в ШЛ под ръководството на Диего Симеоне: 14 победи и 6 равенства.

0 - Under Diego Pablo Simeone, Atlético Madrid have never lost a Champions League knockout match at their previous venue, Vicente Calderón (W7 D4), or at their current home, Riyadh Air Metropolitano (W6 D2).



Solid. pic.twitter.com/PwikFue7Mb — OptaJose (@OptaJose) March 10, 2026

