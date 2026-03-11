Атлетико постави рекорд в ШЛ и изравни постижение на Барселона

Ранният щурм на Атлетико Мадрид за снощната убедителна победа с 5:2 над гостуващия Тотнъм в Шампионската лига доведе до рекорд в историята на турнира.
Атлетико наказа безумните грешки на Тотнъм и почти обезсмисли реванша
“Рохибланкос” станаха първият отбор, който успява да поведе с три гола до 15-ата минута на елиминационен мач в ШЛ. Става въпрос за попаденията на Маркос Йоренте (6’), Антоан Гризман (14’) и Хулиан Алварес (15’). Аржентинецът се разписа и през второто полувреме (55’), а преди това Робин Льо Норман (22’) отбеляза четвъртото попадение за тима.
Освен това Атлетико за първи път в клубната си история успя да вкара четири попадения през първото полувреме на двубой в турнира. Така мадридчани станаха едва вторият испански отбор, който го постига, като другият е Барселона, който през 2009 година го прави първо за успеха с 5:2 над Лион в осминафинал, а след това и за победа с 4:0 над Байерн (Мюнхен) в четвъртфинал.
По този начин “дюшекчиите” продължават да са непобедени в своите домакинства в ШЛ под ръководството на Диего Симеоне: 14 победи и 6 равенства.
Снимки: Gettyimages