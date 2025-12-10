Онана изненадващо повикан в състава за Купата на Африка седмица след като бе отписан

Хаосът в камерунския футбол продължава да се задълбочава, след като Андре Онана бе сензационно включен в състава от 28 души за Купата на африканските нации (AFCON), въпреки че треньорът, който го повика, беше уволнен миналата седмица. Белгийският селекционер Марк Брис, който беше официално освободен от новоизбрания президент на федерацията (Fecafoot) Самуел Ето'о, настоява, че все още е начело на отбора. Той обяви своя състав и програма за подготовка за турнира.

Андре Онана остана извън групата на Камерун за Купата на африканските нации

Вестник "Сън" потвърди, че Брис е включил Онана в списъка си, малко преди крайния срок за подаване на съставите в четвъртък. Конфликтът произтича от назначаването на Брис от Министерството на спорта против волята на Ето'о. Това предизвика ожесточена борба за власт, която вече коства на Камерун място на Световното първенство, а сега заплашва и участието им в Купата на африканските нации.

Местната федерация, ръководена от Ето'о, официално уволни Брис, като се позова на „уловки“, „професионален провал“ и обвинения в „подстрекаване“ на играчи да се противопоставят на футболната федерация. Срещу белгиеца са повдигнати и допълнителни обвинения за „активно сътрудничество с неизвестни лица в рамките на федерацията“.

Въпреки уволнението, Брис твърди, че Министерството никога не го е уведомило официално за прекратяването на договора му. Той настоява, че ще продължи да изпълнява задълженията си и включи Онана в състава.

Междувременно един от асистентите на Брис, Давид Пагу, беше предложен от Fecafoot за временен старши треньор. Тази ситуация предизвика сериозна нестабилност и несигурност в отбора преди турнира.

Изнервеният Онана си го изкара на фен

В състава, официално обявен от Пагу, вратарят на Манчестър Юнайтед Онана не фигурира. Вместо него е включен местният вратар Едуар Сомбанг от Коломб Сомалия, въпреки че в страната не се е играл шампионатен футбол през последните шест месеца. Други големи имена, сред които Брайън Мбемо от Манчестър Юнайтед и Карлос Балеба от Брайтън, присъстват и в двата обявени състава.

Снимки: Imago