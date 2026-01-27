Популярни
Ключов халф на Интер отпадна за сблъсъка в Дортмунд

  27 яну 2026 | 16:14
Съставът на Интер ще отпътува за утрешния си сблъсък с Борусия (Дортмунд) в Шампионската лига без халфа Николо Барела заради негова мускулна преумора, съобщават италианските медии.

Така “нерадзурите” няма да могат да разчитат на още един основен играч поради контузия, като другите са оперирания Дензъл Дъмфрис и Хакан Чалханоолу, който може да се завърне в игра през следващия уикенд. През настоящия сезон Барела почти неизменно е титуляр за Интер, като е записал 29 мача с 1 гол и 6 асистенции във всички турнири.

