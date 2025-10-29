Андре Онана: Не се предавам и никой не може да ме уплаши

Андре Онана, който от лятото насам е преотстъпен от Манчестър Юнайтед в Трабзонспор, не смята, че кариерата му е тръгнала надолу. Вратарят смята, че е придобил голям опит и съответно не се притеснява от нищо и никого. В последния ден от трансферния прозорец Сене Ламенс се присъедини към Юнайтед, а след затварянето му „червените дяволи“ се възползваха от удължения пазар в Турция, за да позволят на Онана да напусне под наем. Сделката с Трабзонспор е само за наем, без опция за закупуване, но вратарят впечатлява новия си клуб. Той не е губил мач от дебюта си срещу Фенербахче и е запазил две чисти мрежи в последните си три мача.

В интервю за списанието на Трабзонспор той сподели своята философия за победата: „Всеки път, когато обуя бутонките или сложа ръкавиците, искам да победя. В крайна сметка затова играем. Играем, за да печелим и не се страхувам от никого. Когато изляза на терена, или печеля, или се уча. Не се възприемам като губещ.“

Онана разказа за своя път от бедно семейство в Камерун до най-големите европейски клубове. „Гордея се с това, което съм постигнал, идвайки от такава среда. Когато погледна назад, кариерата ми е наистина страхотна. Имаше много възходи и падения, но това означава и много научени уроци и натрупан опит. Да тръгнеш от Камерун и да играеш за Барселона, Аякс, Интер, Манчестър Юнайтед, а сега и в Трабзонспор, е невероятно. Да видя какво съм постигнал през последните 10-11 години е страхотно, наистина страхотно“, сподели той.

Вратарят подчерта, че най-голямата му мотивация е семейството му и разказа за социалната си дейност чрез фондацията на негово име.

„Първо искам да благодаря на всички, които работят във фондацията и ме подкрепят, защото без тях не бихме могли да постигнем всичко това. Фондацията беше създадена преди около 6-7 години, докато още играех в Аякс. Знам много добре откъде идвам, беше трудно място. Като млади се борихме много, беше ни трудно да пробием. Познаваме обществото и колко тежки са условията. Докато растях в Камерун, научих колко е важно да се подкрепяме. Първоначалната ми идея беше да помагам на незрящи деца в Камерун. С времето се превърнахме във фондация, която предоставя безплатни медицински грижи и операции на хора в неравностойно положение. Това е невероятно за мен. Само за последните 1-2 години сме извършили над хиляда операции, което е огромно. Освен здравеопазване, се опитваме да осигурим и възможности за образование на сираци. Получихме награда за най-успешна фондация на годината“, разказа Онана.

Относно коментара на Джосеп Гуардиола, който го определя като „изключителен вратар за позициониране и изграждане на играта“, камерунецът заяви: “Позицията на вратаря се промени, особено през последните 20 години. Когато видите как се движат вратарите днес, е много различно в сравнение с преди години. Но най-важното при изграждането на играта са възможностите, които съотборниците ти предоставят. Може да имаш страхотни крака, но ако опциите за пас са затворени, работата ти става много трудна. Мисля, че е комбинация от всичко.“

Онана добави, че за него е важно винаги да прави най-доброто за отбора: „Когато трябва да изграждам атаката, първо анализирам. Дали противникът пресира, с крило ли го прави, с централен нападател ли, или техните централни бранители излизат напред? Това са неща, които трябва да видя, когато топката е в краката ми. Следя как се движи съперникът, разглеждам опциите и взимам решение. Разбира се, винаги е приятно да чуеш такъв коментар от Пеп Гуардиола, един от най-добрите треньори в историята на футбола. Но както винаги казвам, най-често съотборниците ми са тези, които ми предоставят опциите.“

Вратарят продължи с думите: „Има страхотни играчи както в моя отбор, така и сред съперниците. Наистина невероятни играчи, но никога не се страхувам от никого. Защото в този живот се страхувам само от Бог. Затова, честно казано, никой не може да ме уплаши.“

Онана сподели впечатленията си от турския футбол, като изрази изненада от високото ниво на местното първенство. Той също така коментира съдийството и своята философия за победите и загубите.

„Качеството тук е наистина високо, дори по-добро, отколкотo очаквах. Разбира се, темпото на игра е различно, но има много добри отбори и много добри играчи. Турските клубове печелят мачове в Европа, нивото наистина е налице“, заяви Онана.

Той обаче изрази и някои резерви относно съдийството: „Що се отнася до реферите тук, не обичам много да говоря за тях, защото през по-голямата част от живота си се фокусирам върху нещата, които мога да контролирам. Но, честно казано, в началото опитът ми със съдиите не беше много добър. Не казвам, че всички са лоши, защото има и много добри. Ще видим как ще бъде в бъдеще. Но не трябва да забравяме, че съдийството е много трудна работа. Хората не са роботи, те трябва да взимат решения, които понякога са правилни, а понякога – грешни.“

Онана си припомни и момент от церемонията по връчването на „Златната топка“ в Париж преди няколко години: „По време на един разговор Алисон направи хубав коментар: „Андре, имаше страхотен сезон. Но да видим кой ще спечели?“ Аз им отговорих: „Слушайте, приятели. Аз вече спечелих. Резултатът няма значение. Не съм дошъл тук, за да взема тази награда. Защото самото ми присъствие тук като първия чернокож и първия африкански вратар вече е победа за мен. В съзнанието си аз съм шампион. Защото, погледнато откъдето идвам, дори да стоя тук с вас, е победа. Моята гледна точка е никога да не се предавам. Дори да трябва да се откажа от футбола сега, аз съм играл навсякъде, направил съм всичко. Никога не се предавам пред негативното, защото животът е временен.“

На въпрос дали има ритуал преди мач, който му носи късмет, Онана отговори: „Вярвам в Бог, винаги се прекръствам. Но мотивацията ми е автоматична. Не се възприемам като губещ. Ако не мога да спечеля, приемам го като възможност да науча нещо. Давам пример – първият ми мач тук беше срещу Фенербахче. Играхме добре, но не победихме. Но не го виждам като загуба. Отново научих нещо – например какви са съдиите тук.“

