Трабзонспор иска да откупи Андре Онана

Трабзонспор е изразил желание да закупи за постоянно вратаря Андре Онана, който в момента играе в тима под наем от Манчестър Юнайтед. Ръководството на турския тим вече е уведомило антуража на камерунския страж за намерението си да започне преговори с „червените дяволи“ за пълноправен трансфер.

Постигането на споразумение със самия Онана не би представлявало проблем, тъй като заплатата му в Трабзонспор е по-висока от тази, която получава в Манчестър Юнайтед. Въпреки това остава неясно дали английският клуб ще се съгласи да продаде стража.

Настоящият договор за наем не включва опция за откупуване.

Андре Онана се присъедини към Манчестър Юнайтед през 2023 година, като контрактът му е до лятото на 2028-а.