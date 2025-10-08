Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Трабзонспор
  3. Трабзонспор иска да откупи Андре Онана

Трабзонспор иска да откупи Андре Онана

  • 8 окт 2025 | 07:22
  • 987
  • 2
Трабзонспор иска да откупи Андре Онана

Трабзонспор е изразил желание да закупи за постоянно вратаря Андре Онана, който в момента играе в тима под наем от Манчестър Юнайтед. Ръководството на турския тим вече е уведомило антуража на камерунския страж за намерението си да започне преговори с „червените дяволи“ за пълноправен трансфер.

Постигането на споразумение със самия Онана не би представлявало проблем, тъй като заплатата му в Трабзонспор е по-висока от тази, която получава в Манчестър Юнайтед. Въпреки това остава неясно дали английският клуб ще се съгласи да продаде стража.

Онана пусна два гола за по-малко от минута в Турция
Онана пусна два гола за по-малко от минута в Турция

Настоящият договор за наем не включва опция за откупуване.

Андре Онана се присъедини към Манчестър Юнайтед през 2023 година, като контрактът му е до лятото на 2028-а.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Само Порто е пред Гьозтепе на Мъри в престижна класация

Само Порто е пред Гьозтепе на Мъри в престижна класация

  • 8 окт 2025 | 05:12
  • 3652
  • 2
Интер Маями взима бивш защитник на Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед за заместник на Алба

Интер Маями взима бивш защитник на Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед за заместник на Алба

  • 8 окт 2025 | 04:47
  • 3938
  • 0
Рабио: Наслаждавах се да играя за Марсилия, но краят беше тъжен

Рабио: Наслаждавах се да играя за Марсилия, но краят беше тъжен

  • 8 окт 2025 | 04:19
  • 1642
  • 0
Определиха датите на мачовете за Суперкупата на Испания

Определиха датите на мачовете за Суперкупата на Испания

  • 8 окт 2025 | 03:54
  • 952
  • 0
И Един Терзич не иска да води Монако

И Един Терзич не иска да води Монако

  • 8 окт 2025 | 03:31
  • 1176
  • 0
Треньорът на Бока Хуниорс е в тежко състояние

Треньорът на Бока Хуниорс е в тежко състояние

  • 8 окт 2025 | 03:08
  • 3614
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Вълнуващо дерби от Евролигата тази вечер в "Арена София"

Вълнуващо дерби от Евролигата тази вечер в "Арена София"

  • 8 окт 2025 | 07:00
  • 2647
  • 1
Христо Янев взе решение за капитанската лента

Христо Янев взе решение за капитанската лента

  • 8 окт 2025 | 07:52
  • 3886
  • 2
Кристиано Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра

Кристиано Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра

  • 8 окт 2025 | 02:44
  • 15731
  • 8
Спряха правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков

Спряха правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков

  • 7 окт 2025 | 20:43
  • 30088
  • 82
Тодор Янчев: За мен това поколение ще бъде промяната в българския футбол

Тодор Янчев: За мен това поколение ще бъде промяната в българския футбол

  • 7 окт 2025 | 20:32
  • 15949
  • 20
ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец

ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец

  • 7 окт 2025 | 16:32
  • 10625
  • 16