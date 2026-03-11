Ще продължи ли приказката на Бодьо/Глимт в Шампионската лига?

Бодьо/Глимт и Спортинг (Лисабон) ще се изправят един срещу друг в мач от Шампионска лига на 11 март 2026 г. Срещата ще започне в 22:00 часа на стадион "Аспмира". Главен съдия на двубоя ще бъде Иван Кружляк, който ще има отговорната задача да ръководи този важен европейски сблъсък.

Норвежкият тим е голямата изненада в тазгодишното издание на турнира. Доста сериозни отбори вече преклониха глава пред него, но най-големият успех бе елиминирането на Интер във фазата на плейофите. Сега за Бодьо/Глимт предстои ново трудно препятствие в лицето на Спортинг, но в клуба вярват, че приказката им може да продължи и след този сблъсък.

Бодьо/Глимт демонстрира впечатляваща форма, записвайки пет последователни победи. Норвежкият тим постигна успех срещу Молде (2:1) на 5 март 2026 г. в Купата на Норвегия. Преди това те изненадаха с две победи срещу Интер в Шампионска лига - първо като домакини (3:1) на 18 февруари, а след това и като гости (2:1) на 24 февруари. Впечатляващата серия включва и победи над Атлетико Мадрид (2:1) на 28 януари и Манчестър Сити (3:1) на 20 януари.

Спортинг (Лисабон) също показва стабилна форма с четири победи и едно равенство в последните си пет мача. Португалците завършиха наравно с Брага (2:2) на 7 март в Лига Португал, преди това победиха Порто (1:0) за Купата на Португалия на 3 март. В първенството записаха убедителни победи срещу Ещорил (3:0) на 27 февруари, Морейрензе (3:1) на 21 февруари и Фамаликао (1:0) на 15 февруари.

Досега тези два отбора никога не са се изправяли един срещу друг в официален мач. Това означава, че днешният сблъсък е исторически за това съперничество.

В състава на домакините нямат проблеми с контузени или наказани играчи. Звездата Йенс Петер Хауге имаше леки оплаквания, но е възстановен и ще води атаката заедно с Каспер Хьог.

В Спортинг ситуацията е доста по-сложна. Поте и Максимилиано Араухо са наказани за този двубой, а Фотис Йоанидис, Джовани Куенда, Рикардо Мангас и Гиорги Кочорашвили са с травми.