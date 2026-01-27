Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Борнемут се е насочил към бразилец от Интер

Борнемут се е насочил към бразилец от Интер

  • 27 яну 2026 | 13:56
  • 529
  • 0

От Борнемут са набелязали десния халф-бек на Интер Луиш Енрике, но потенциалният негов трансфер зависи от това дали “нерадзурите” ще успеят да привлекат Иван Перишич от ПСВ Айндховен, съобщава Джанлука Ди Марцио.

Бразилецът пристигна в Интер през миналото лято, но не успя да впечатли в своите 23 мача за тима, включително след контузията на титуляра Дензъл Дъмфрис. Ето защо “нерадзурите” търсят подсилване на тази позиция през зимния трансферен прозорец, като се спряха на бившия си играч Перишич. Смята се, че неговото привличане ще бъде възможно само ако утре ПСВ приключи участието си в Шампионската лига. В такъв случай миланският гранд ще направи опит да вземе 36-годишния хърватин, което ще даде възможност на Борнемут да преговаря за Енрике.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

В Байерн загубиха търпение с Упамекано и му поставиха краен срок

В Байерн загубиха търпение с Упамекано и му поставиха краен срок

  • 27 яну 2026 | 13:45
  • 814
  • 0
Байер взе нов вратар след контузията на Флекен

Байер взе нов вратар след контузията на Флекен

  • 27 яну 2026 | 13:10
  • 613
  • 0
Удар за Карик: Доргу ще пропусне 10 седмици

Удар за Карик: Доргу ще пропусне 10 седмици

  • 27 яну 2026 | 13:09
  • 4329
  • 0
Ювентус е готов да преподпише със Спалети и Йълдъз

Ювентус е готов да преподпише със Спалети и Йълдъз

  • 27 яну 2026 | 13:00
  • 1602
  • 1
Борнемут привлече вратар на Лацио

Борнемут привлече вратар на Лацио

  • 27 яну 2026 | 12:51
  • 975
  • 1
Арсенал се срина! Юнайтед върна интригата в Премиър лийг, това е обзорът на 23-ия кръг

Арсенал се срина! Юнайтед върна интригата в Премиър лийг, това е обзорът на 23-ия кръг

  • 27 яну 2026 | 12:12
  • 1459
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

  • 27 яну 2026 | 10:10
  • 9893
  • 22
Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

  • 27 яну 2026 | 12:40
  • 12488
  • 46
Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

  • 27 яну 2026 | 12:49
  • 4109
  • 3
Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

  • 27 яну 2026 | 10:06
  • 15163
  • 23
И Антъни Иванов ще участва на Игрите за допингирани

И Антъни Иванов ще участва на Игрите за допингирани

  • 27 яну 2026 | 10:05
  • 10240
  • 25
Ден 10 на Australian Open: Алкарас, Зверев, Сабаленка и Свитолина са 1/2-финалисти

Ден 10 на Australian Open: Алкарас, Зверев, Сабаленка и Свитолина са 1/2-финалисти

  • 27 яну 2026 | 08:01
  • 12322
  • 4