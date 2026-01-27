Борнемут се е насочил към бразилец от Интер

От Борнемут са набелязали десния халф-бек на Интер Луиш Енрике, но потенциалният негов трансфер зависи от това дали “нерадзурите” ще успеят да привлекат Иван Перишич от ПСВ Айндховен, съобщава Джанлука Ди Марцио.
Бразилецът пристигна в Интер през миналото лято, но не успя да впечатли в своите 23 мача за тима, включително след контузията на титуляра Дензъл Дъмфрис. Ето защо “нерадзурите” търсят подсилване на тази позиция през зимния трансферен прозорец, като се спряха на бившия си играч Перишич. Смята се, че неговото привличане ще бъде възможно само ако утре ПСВ приключи участието си в Шампионската лига. В такъв случай миланският гранд ще направи опит да вземе 36-годишния хърватин, което ще даде възможност на Борнемут да преговаря за Енрике.
Снимки: Gettyimages