Защо Ливърпул не направи реален опит да вземе Марк Геи през тази зима

Ливърпул беше на няколко часа от това да привлече Марк Геи във финалния ден от летния трансферен прозорец. Мърсисайдци се бяха разбрали с Кристъл Палас за трансфер на стройност 35 милиона паунда, но в последния момент лондончани се отметнаха заради настояване на Оливер Гласнер и факта, че не успяха да привлекат заместник на централния бранител. През всичките тези месеци се говореше, че на “Анфийлд” се чувстват почти сигурни, че все пак ще вземат защитника, независимо дали през януари, или през следващото лято. Манчестър Сити обаче излезе на сцената, след като тимът на Джосеп Гуардиола претърпя много контузии в дефанзивен план. В крайна сметка “гражданите” набързо се договориха с Палас и вчера официално привлякоха Геи срещу 20 милиона паунда плюс бонуси. Защо обаче Ливърпул реално не се включи в това наддаване, при положение че цената не изглежда толкова висока за качествата на играча, а освен това шампионите също имат доста проблеми в защита предвид дългосрочните контузии на Конър Брадли и Джовани Леони, както и нерешеният въпрос с договора на Ибрахима Конате?

Геи сложи подписа си под 300 000 на седмица

Джеймс Пиърс от “Ди Атлетик”, който е близък до Ливърпул, обяснява, че клубът от “Анфийлд” просто е направил своята сметка и е преценил, че цялостната инвестиция по такава сделка не изглежда оправдана. Тук изобщо не става дума само за 20-те милиона паунда. Според Пиърс Манчестър Сити е платил и сериозна комисиона на агентите на Геи. Освен това на “Анфийлд” категорично не са били готови да изпълнят финансовите изисквания на играча, който е искал заплата от 300 000 паунда седмично, колкото в крайна сметка е и получил. При петгодишен договор разходът само за неговите заплати възлиза на 85.5 милиона паунда. Подобна заплата би разбила структурата на възнагражденията на “Анфийлд”, още повече че спортният директор Ричард Хюз точно в момента преговаря с доста играчи за подновяването на техните договори.

Ман Сити обяви официално трансфера на английски национал

Имайки предвид цялостния пакет, от Ливърпул вече не са гледали на привличането на Геи като на разумна пазарна възможност. Пиърс отчита, че до подобен извод са стигнали не само в Ливърпул, но и в Байерн (Мюнхен), Арсенал и Реал Мадрид, които също имаха интерес към Геи, но се включиха в наддаването през този месец.