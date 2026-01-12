Марк Геи предпочита Ливърпул и Арсенал пред Ман Сити, Кристъл Палас иска 40 милиона за него

Капитанът на Кристъл Палас Марк Геи предпочита да изпълни докрай договора си с лондончани, след което да премине в друг клуб през лятото като свободен агент. Централният защитник е обект на интерес от страна на доста отбори, като в последните седмици най-много се говори за Манчестър Сити, Ливърпул и Арсенал. Според няколко източника самият играч все още предпочита да премина на “Афийлд”, след като бе на крачка от трансфер там още в последния ден на летния прозорец. “Ди Атлетик” твърди, че Арсенал също е вариант, който се нрави на Геи. За момента Манчестър Сити е най-назад в предпочитанията му. Според Фабрицио Романо “гражданите” обаче ще се опитат да го убедят в противното и ако успеят, са готови да отправят оферта още през януари. За момента не изглежда, че Ливърпул и Арсенал пък са готови да направят такива предложения сега.

🚨🆕 #CrystalPalace🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Crystal Palace defender Marc Guehi would prefer a move to Liverpool over Manchester City.



📅 He will be a free agent in the summer but could leave in January for a fee.



🔴 Despite City’s interest, Guehi wants Liverpool.



✅ Anfield officials are said to… pic.twitter.com/W1aDdJHQgu — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 12, 2026

Байерн по-скоро отпада като възможност предвид информациите, че Дайо Упамекано скоро ще подпише нов договор. Реал Мадрид също проявява интерес.

“Гардиън” вчера излезе с информация, че Кристъл Палас иска 40 милиона паунда за Геи, въпреки че неговият договор изтича само след шест месеца.