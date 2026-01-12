Популярни
Марк Геи предпочита Ливърпул и Арсенал пред Ман Сити, Кристъл Палас иска 40 милиона за него

  • 12 яну 2026 | 12:17
Капитанът на Кристъл Палас Марк Геи предпочита да изпълни докрай договора си с лондончани, след което да премине в друг клуб през лятото като свободен агент. Централният защитник е обект на интерес от страна на доста отбори, като в последните седмици най-много се говори за Манчестър Сити, Ливърпул и Арсенал. Според няколко източника самият играч все още предпочита да премина на “Афийлд”, след като бе на крачка от трансфер там още в последния ден на летния прозорец. “Ди Атлетик” твърди, че Арсенал също е вариант, който се нрави на Геи. За момента Манчестър Сити е най-назад в предпочитанията му. Според Фабрицио Романо “гражданите” обаче ще се опитат да го убедят в противното и ако успеят, са готови да отправят оферта още през януари. За момента не изглежда, че Ливърпул и Арсенал пък са готови да направят такива предложения сега.

Байерн по-скоро отпада като възможност предвид информациите, че Дайо Упамекано скоро ще подпише нов договор. Реал Мадрид също проявява интерес.

“Гардиън” вчера излезе с информация, че Кристъл Палас иска 40 милиона паунда за Геи, въпреки че неговият договор изтича само след шест месеца.

