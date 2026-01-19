Геи сложи подписа си под 300 000 на седмица

Бившият вече капитан на Кристъл Палас Марк Геи е подписал днес своя договор с Манчестър Сити и съвсем скоро клубът официално ще го представи като второто си ново попълнения за тази зима. Според Фабрицио Романо английският национал ще получава по 300 000 паунда седмично, а контрактът му е за пет години и половина. Манчестър Сити се съгласи да плати за него 20 милиона паунда плюс бонуси, въпреки че договорът му с Кристъл Палас изтичаше само след шест месеца.

Marc Guehi’s Man City deal…



£15.6m/year

£300k/week

£42,900/day

£1,800/hour



Wow. 🤯💰 pic.twitter.com/eX0uqdgtZh — EPL Bible (@EPLBible) January 19, 2026

С тази трансферна сума и предложената заплата “гражданите” отказаха конкуренцията. Ливърпул, Байерн (Мюнхен), Реал Мадрид и Барселона имаха интерес към него, но само за евентуален свободен трансфер през лятото. Иначе мърсисайдци се бяха договорили с “орлите” в самия край на летния трансферен прозорец, но в последния момент лондонският клуб се отметна от сделката, която щеше да бъде на стойност 35 милиона паунда.

Геи не е картотекиран в Шампионската лига, така че няма шанс да дебютира утре в двубоя срещу Бодьо/Глимт. Първият му мач с екипа на “гражданите” може да бъде през уикенда срещу Уулвърхамптън.