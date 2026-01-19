Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Геи сложи подписа си под 300 000 на седмица

Геи сложи подписа си под 300 000 на седмица

  • 19 яну 2026 | 15:48
  • 1775
  • 0

Бившият вече капитан на Кристъл Палас Марк Геи е подписал днес своя договор с Манчестър Сити и съвсем скоро клубът официално ще го представи като второто си ново попълнения за тази зима. Според Фабрицио Романо английският национал ще получава по 300 000 паунда седмично, а контрактът му е за пет години и половина. Манчестър Сити се съгласи да плати за него 20 милиона паунда плюс бонуси, въпреки че договорът му с Кристъл Палас изтичаше само след шест месеца.

С тази трансферна сума и предложената заплата “гражданите” отказаха конкуренцията. Ливърпул, Байерн (Мюнхен), Реал Мадрид и Барселона имаха интерес към него, но само за евентуален свободен трансфер през лятото. Иначе мърсисайдци се бяха договорили с “орлите” в самия край на летния трансферен прозорец, но в последния момент лондонският клуб се отметна от сделката, която щеше да бъде на стойност 35 милиона паунда.

Геи не е картотекиран в Шампионската лига, така че няма шанс да дебютира утре в двубоя срещу Бодьо/Глимт. Първият му мач с екипа на “гражданите” може да бъде през уикенда срещу Уулвърхамптън.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ръководството на Тотнъм мисли дали да остави Томас Франк за мача с Борусия

Ръководството на Тотнъм мисли дали да остави Томас Франк за мача с Борусия

  • 19 яну 2026 | 12:21
  • 1429
  • 1
Селекционерът на Мароко атакува сенегалския си колега след скандалния финал, той пък се извини

Селекционерът на Мароко атакува сенегалския си колега след скандалния финал, той пък се извини

  • 19 яну 2026 | 12:21
  • 1865
  • 0
В Барселона продължиха с нападките към съдията, реферът е “черна котка” за каталунците

В Барселона продължиха с нападките към съдията, реферът е “черна котка” за каталунците

  • 19 яну 2026 | 11:41
  • 4589
  • 17
Емери шокира: Ние не сме претенденти за топ 5

Емери шокира: Ние не сме претенденти за топ 5

  • 19 яну 2026 | 11:24
  • 4459
  • 2
Мане хвърли повече светлина върху момента, който му донесе героичен статут

Мане хвърли повече светлина върху момента, който му донесе героичен статут

  • 19 яну 2026 | 11:04
  • 10828
  • 7
Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

  • 19 яну 2026 | 10:12
  • 20398
  • 15
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

  • 19 яну 2026 | 08:30
  • 13270
  • 120
ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

  • 19 яну 2026 | 11:47
  • 11719
  • 12
Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

  • 19 яну 2026 | 07:49
  • 27350
  • 20
Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

  • 19 яну 2026 | 07:30
  • 20441
  • 15
Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

  • 19 яну 2026 | 10:12
  • 20398
  • 15
България мери сили със Соломонови о-ви и Сейнт Китс и Невис в турнир на ФИФА

България мери сили със Соломонови о-ви и Сейнт Китс и Невис в турнир на ФИФА

  • 19 яну 2026 | 11:20
  • 5315
  • 6