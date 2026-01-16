Популярни
  Кристъл Палас
  2. Кристъл Палас
  Гласнер с големи новини за Марк Геи и бъдещето си

Гласнер с големи новини за Марк Геи и бъдещето си

  16 яну 2026 | 16:07
  • 1364
  • 0

Мениджърът на Кристъл Палас Оливер Гласнер потвърди официално някои от новините, за които от месеци се спекулираше. Австриецът заяви, че няма да подпише нов договор и ще напусне клуба в края на сезона. Освен това треньорът потвърди, че капитанът на “орлите” Марк Геи е близо до трансфер и това е причината той да не разчита на него за утрешния двубой срещу Съндърланд.

“Решение е взето преди месеци. Имах среща със Стив (Периш) през октомври по време на паузата за националните отбори. Имахме дълъг разговор и му казах, че няма да подпиша нов договор. Тогава се разбрахме да запазим това между нас, най-добре за три месеца. Имахме натоварена програма и не искахме да говорим за това. Стив и аз искаме най-доброто за Кристъл Палас”, заяви Гласнер.

Относно Геи мениджърът сподели: “Моето разбиране е, че сделка за Марк е последния си етап. Не мога да потвърдя клуба, защото нещата не са финализирани, но са в последната фаза. Резултатът е, че Марк няма да играе утре за нас”.

Очаква се Геи да премине в Манчестър Сити. “Гражданите” ускориха трансфера след контузията на Рубен Диаш. Договорът на капитана на Кристъл Палас изтича в края на сезона. През лятото той бе близо до преминаване в Ливърпул, но трансферът пропадна в последния момент.

