Ман Сити обяви официално трансфера на английски национал

Манчестър Сити привлече официално Марк Геи, обявиха от клуба. По-рано днес различни източници съобщиха, че вече бившият бранител на Кристъл Палас е сложил своя подпис под договор за пет години и ще получава впечатляващите 300 хиляди паунда на седмица. Марк Геи ще носи фланелката с номер 15 при “гражданите”, а от “Етихад” ще платят 20 милиона паунда плюс бонуси за услугите му на “орлите”, макар че контрактът му е с лондончани изтичаше след шест месеца.

Геи сложи подписа си под 300 000 на седмица

Ready for action 😤 pic.twitter.com/gQ2UiSRgB6 — Manchester City (@ManCity) January 19, 2026

Интерес към английският национал проявяваха още Ливърпул, Байерн (Мюнхен), Реал Мадрид и Барселона, но никой от тези клубове не бе склонен да плати толкова висока сума за играч, чийто договор изтича в края на сезона. Марк Геи бе много близо до преминаване на “Анфийлд” през лятото, когато мърсисайдци бяха постигнали договорка с Кристъл Палас на стойност 35 милиона паунда, но тогава от “Селхърст Парк” се отказаха в последния момент от трансфера и предпочетоха да задържат футболиста.