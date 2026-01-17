Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кристъл Палас
  3. Пропадането на Кристъл Палас продължи и след новината за Марк Геи

Пропадането на Кристъл Палас продължи и след новината за Марк Геи

  • 17 яну 2026 | 19:07
  • 1007
  • 0

В първия мач без напускащия си капитан Марк Геи тимът на Кристъл Палас загуби с 1:2 от Съндърланд като гост в среща от 22-рия кръг на Премиър лийг. Това е десети пореден двубой на лондончани без победа във всички турнири и седми в първенството.

Йереми Пино изведе Палас напред в 30-ата минута, но защитата набързо капитулира пред Ендзо Льо Фи в 33-тата, когато той изравни. Брайън Броби донесе обрата в 71-вата.

Успехът е заслужен за Съндърланд, който имаше много повече положения. Това е първа победа за “черните котки” от шест кръга в елита, с което те продължават да са на крачка от топ 6.

Още в петък стана ясно, че Марк Геи ще бъде продаден на Манчестър Сити, заради което не беше включен в групата за визитата на “Стейдиъм ъф лайт”. В същото време нападателят на “орлите” Жан-Филип Матета, който е близо до трансфер в Ювентус, беше титуляр. Той даже реализира красиво попадение при 1:1, но то не беше признато заради засада.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Хеттрик на Муричи зарадва Майорка срещу Атлетик Билбао

Хеттрик на Муричи зарадва Майорка срещу Атлетик Билбао

  • 17 яну 2026 | 19:53
  • 497
  • 0
Тотнъм продължи да затъва след болезнена загуба

Тотнъм продължи да затъва след болезнена загуба

  • 17 яну 2026 | 19:48
  • 1085
  • 0
Нотингам 0:0 Арсенал, без голове до почивката

Нотингам 0:0 Арсенал, без голове до почивката

  • 17 яну 2026 | 20:19
  • 3015
  • 3
РБ Лайпциг 1:0 Байерн, историческо първо полувреме

РБ Лайпциг 1:0 Байерн, историческо първо полувреме

  • 17 яну 2026 | 19:29
  • 1757
  • 0
Груев игра над 80 минути при драматична и ценнна победа на Лийдс

Груев игра над 80 минути при драматична и ценнна победа на Лийдс

  • 17 яну 2026 | 19:20
  • 2388
  • 0
Челси спря устрема на Брентфорд

Челси спря устрема на Брентфорд

  • 17 яну 2026 | 19:17
  • 1468
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

  • 17 яну 2026 | 16:53
  • 67072
  • 148
ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола

ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола

  • 17 яну 2026 | 17:15
  • 65233
  • 141
Ман Юнайтед се преобрази в първия мач на Карик и прегази Ман Сити, който се спаси от срамен резултат

Ман Юнайтед се преобрази в първия мач на Карик и прегази Ман Сити, който се спаси от срамен резултат

  • 17 яну 2026 | 16:26
  • 57670
  • 127
Официално: Левски преподписа с основен защитник

Официално: Левски преподписа с основен защитник

  • 17 яну 2026 | 18:17
  • 8539
  • 4
Фенското недоволство събуди Реал Мадрид

Фенското недоволство събуди Реал Мадрид

  • 17 яну 2026 | 16:56
  • 36517
  • 59
Ливърпул остава без победа в Премиър лийг през тази година, след като се издъни срещу предпоследния на “Анфийлд”

Ливърпул остава без победа в Премиър лийг през тази година, след като се издъни срещу предпоследния на “Анфийлд”

  • 17 яну 2026 | 18:45
  • 15852
  • 24