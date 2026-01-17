Пропадането на Кристъл Палас продължи и след новината за Марк Геи

В първия мач без напускащия си капитан Марк Геи тимът на Кристъл Палас загуби с 1:2 от Съндърланд като гост в среща от 22-рия кръг на Премиър лийг. Това е десети пореден двубой на лондончани без победа във всички турнири и седми в първенството.

Йереми Пино изведе Палас напред в 30-ата минута, но защитата набързо капитулира пред Ендзо Льо Фи в 33-тата, когато той изравни. Брайън Броби донесе обрата в 71-вата.

Успехът е заслужен за Съндърланд, който имаше много повече положения. Това е първа победа за “черните котки” от шест кръга в елита, с което те продължават да са на крачка от топ 6.

Още в петък стана ясно, че Марк Геи ще бъде продаден на Манчестър Сити, заради което не беше включен в групата за визитата на “Стейдиъм ъф лайт”. В същото време нападателят на “орлите” Жан-Филип Матета, който е близо до трансфер в Ювентус, беше титуляр. Той даже реализира красиво попадение при 1:1, но то не беше признато заради засада.