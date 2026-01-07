Гласнер призна, че Палас може да продаде Геи, посочи директно Манчестър Сити

Мениджърът на Кристъл Палас Оливър Гласнер коментира възможността за евентуален трансфер на капитана на отбора Марк Геи по време на януарски прозорец. Манчестър Сити е най-упорито свързван с англичанина през последни дни, а Ливърпул, Челси, Байерн (Мюнхен), Реал Мадрид и Барселона също следят развитието около него изкъсо. Договорът на Геи с "орлите" изтича през лятото, така че сега е последната възможност Кристъл Палас да вземе пари за него, след като в заключителните часове на миналия прозорец лондонският клуб се отметна от договорката, която имаше с Ливърпул.

Интересът на Манчестър Сити към Геи става все по-силен

„Ситуацията е такава, че договорът на Геи изтича през лятото и ако някой дойде за него, ще дойде момент, в който клубът ще каже: „Финансовият въпрос е по-важен от спортния в момента.“ Трябва да приемем това и да се опитаме да постигнем възможно най-добрия резултат. Ето защо винаги казвам: „Не знам.“ Защото сега нещата са различни.

Ще има определен праг, след който клубът ще трябва да продаде... Ако един играч каже: „Искам да си тръгна“ и сумата е над този праг, това ще се случи. Не съм толкова наивен, че да не разбирам, че ако Сити направи голяма оферта и Марк иска да си тръгне, това ще се случи“, каза Гласнер, цитиран от "Би Би Си".

Този сезон 25-годишният Гехи е играл в 31 мача във всички състезания, като е отбелязал 3 гола и е направил 4 асистенции.

🚨 Oliver Glasner opens doors to Marc Guehi’s exit in January: “There’s the situation that the contract ends in the summer and if somebody is coming, there will be a moment when the club says: ‘Now the financial issue is more important than the sport issue.’ We have to do it and… pic.twitter.com/FOxF0x5wSg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2026