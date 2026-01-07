Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  Гласнер призна, че Палас може да продаде Геи, посочи директно Манчестър Сити

Гласнер призна, че Палас може да продаде Геи, посочи директно Манчестър Сити

  • 7 яну 2026 | 10:51
  • 916
  • 2
• 7 яну 2026 | 10:51

Мениджърът на Кристъл Палас Оливър Гласнер коментира възможността за евентуален трансфер на капитана на отбора Марк Геи по време на януарски прозорец. Манчестър Сити е най-упорито свързван с англичанина през последни дни, а Ливърпул, Челси, Байерн (Мюнхен), Реал Мадрид и Барселона също следят развитието около него изкъсо. Договорът на Геи с "орлите" изтича през лятото, така че сега е последната възможност Кристъл Палас да вземе пари за него, след като в заключителните часове на миналия прозорец лондонският клуб се отметна от договорката, която имаше с Ливърпул.

Интересът на Манчестър Сити към Геи става все по-силен
Интересът на Манчестър Сити към Геи става все по-силен

„Ситуацията е такава, че договорът на Геи изтича през лятото и ако някой дойде за него, ще дойде момент, в който клубът ще каже: „Финансовият въпрос е по-важен от спортния в момента.“ Трябва да приемем това и да се опитаме да постигнем възможно най-добрия резултат. Ето защо винаги казвам: „Не знам.“ Защото сега нещата са различни.

Ще има определен праг, след който клубът ще трябва да продаде... Ако един играч каже: „Искам да си тръгна“ и сумата е над този праг, това ще се случи. Не съм толкова наивен, че да не разбирам, че ако Сити направи голяма оферта и Марк иска да си тръгне, това ще се случи“, каза Гласнер, цитиран от "Би Би Си". 

Този сезон 25-годишният Гехи е играл в 31 мача във всички състезания, като е отбелязал 3 гола и е направил 4 асистенции.

