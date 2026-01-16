Манчестър Сити е все по-близо до Марк Геи

Ръководството на Манчестър Сити е регистрирало голям напредък по отношение на евентуалното привличане на капитана на Кристъл Палас Марк Геи. Според трансферния експерт Фабрицио Романо в последните 12 часа "гражданите" са отправили сериозно предложение към централния бранител по отношение на контракта и личните му условия. Сега вече от "Етихад" са готови да започнат и преговори с Кристъл Палас. Английските медии твърдят, че лондончани искат между 35 и 40 милиона паунда за Геи, чийто договор изтича след само шест месеца.

Флориан Плетенберг твърди, че предложението, което Манчестър Сити ще отправи съвсем скоро, ще бъде за 30 милиона паунда.

Ливърпул, Арсенал, Байерн (Мюнхен), Реал Мадрид и Барселона също имат интерес към Геи, но тяхната позиция бе, че ще изчакат лятото, когато бранителят ще бъде свободен агент. До днес се твърдеше, че самият играч също предпочита този вариант. Предстои да видим дали официалната оферта от страна на Манчестър Сити ще активизира и останалите кандидати, или "гражданите" ще останат без конкуренция и ще направя втори значим трансфер през тази зима, след като вече взеха Антоан Семеньо.

