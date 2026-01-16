Популярни
Контролна среща: Локомотив (Пловдив) - Етър 0:0
  2. Манчестър Сити
  3. Манчестър Сити е все по-близо до Марк Геи

Манчестър Сити е все по-близо до Марк Геи

  • 16 яну 2026 | 13:24
  • 2210
  • 1
Манчестър Сити е все по-близо до Марк Геи

Ръководството на Манчестър Сити е регистрирало голям напредък по отношение на евентуалното привличане на капитана на Кристъл Палас Марк Геи. Според трансферния експерт Фабрицио Романо в последните 12 часа "гражданите" са отправили сериозно предложение към централния бранител по отношение на контракта и личните му условия. Сега вече от "Етихад" са готови да започнат и преговори с Кристъл Палас. Английските медии твърдят, че лондончани искат между 35 и 40 милиона паунда за Геи, чийто договор изтича след само шест месеца.

Флориан Плетенберг твърди, че предложението, което Манчестър Сити ще отправи съвсем скоро, ще бъде за 30 милиона паунда.

Ливърпул, Арсенал, Байерн (Мюнхен), Реал Мадрид и Барселона също имат интерес към Геи, но тяхната позиция бе, че ще изчакат лятото, когато бранителят ще бъде свободен агент. До днес се твърдеше, че самият играч също предпочита този вариант. Предстои да видим дали официалната оферта от страна на Манчестър Сити ще активизира и останалите кандидати, или "гражданите" ще останат без конкуренция и ще направя втори значим трансфер през тази зима, след като вече взеха Антоан Семеньо.

Ван Нистелрой влезе в щаба на Куман

Ван Нистелрой влезе в щаба на Куман

  • 16 яну 2026 | 13:52
  • 669
  • 0
Артета за Гьокереш, ротациите и тайната за силата на Арсенал при статични положения

Артета за Гьокереш, ротациите и тайната за силата на Арсенал при статични положения

  • 16 яну 2026 | 12:54
  • 2967
  • 0
Арне Слот: Радвам се, че Салах се завръща

Арне Слот: Радвам се, че Салах се завръща

  • 16 яну 2026 | 12:25
  • 2877
  • 3
Байерн с отлични новини за Мусиала и Кимих

Байерн с отлични новини за Мусиала и Кимих

  • 16 яну 2026 | 11:55
  • 849
  • 1
Рома обяви привличането на нидерландски национал от Астън Вила

Рома обяви привличането на нидерландски национал от Астън Вила

  • 16 яну 2026 | 11:06
  • 1921
  • 1
Дербито на Манчестър може да ви донесе 65-инчов 4K Ultra HD телевизор

Дербито на Манчестър може да ви донесе 65-инчов 4K Ultra HD телевизор

  • 16 яну 2026 | 10:20
  • 2483
  • 5
Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

  • 16 яну 2026 | 11:20
  • 13484
  • 37
Бивш нападател на Левски арестуван за трафик на наркотици

Бивш нападател на Левски арестуван за трафик на наркотици

  • 16 яну 2026 | 13:57
  • 5249
  • 11
Локомотив (Пд) 0:0 Етър - гледайте на живо!

Локомотив (Пд) 0:0 Етър - гледайте на живо!

  • 16 яну 2026 | 14:30
  • 2060
  • 1
Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

  • 16 яну 2026 | 08:00
  • 19946
  • 32
Ботев (Враца) привлече още играчи от ЦСКА

Ботев (Враца) привлече още играчи от ЦСКА

  • 16 яну 2026 | 12:17
  • 12018
  • 9
България отива до Джакарта, на турнир сме с кошмара ни от Мексико'70

България отива до Джакарта, на турнир сме с кошмара ни от Мексико'70

  • 16 яну 2026 | 11:17
  • 11572
  • 10