Бенфика с четвърта поредна победа в Португалия

Бенфика спечели с 2:1 гостуването си на Жил Висенте и се доближи на 3 точки от градския си съперник Спортинг (Лисабон). Евангелос Павлидис и Андреас Шелдерюп отбелязаха попаденията за "орлите", които са трети в класирането и в серия от 4 поредни победи в Лига Португал.

За Бенфика беше важно да си върне настроението след отпадането от Реал Мадрид в Шампионска лига. Евангелов Павлидис даде преднина на тима на Жозе Моуриньо в 35-ата минута. Гръцкият национал довкара топката в мрежата след удар с глава на Антонио Силва, който засече центриране от корнер. Малко по-късно Павли

В 51-вата минута Жил Висенте изравни с попадение на Ектор Ернандес. Испанският нападател се възползва от пас на Санти Гарсия и не остави шансове на Анатолий Трубин. Само 4 минути след гола украинският страж на Бенфика направи ключово спасяване, с което попречи на домакините да обърнат резултата.

В 73-тата минута една лошо избита от защитник на Жил Висенте топка отиде в Шелдерюп, който я нагласи на левия си крак и разстреля вратаря Лукао, носейки победата на Бенфика.

Снимки: Imago