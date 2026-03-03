Новият треньор на Спартак (Москва) дебютира с победа

Новият старши треньор на Спартак (Москва) Хуан Карлос Карседо постигна победа в дебюта си начело на руския гранд. "Червено-белите" започнаха пролетния дял от сезона в РПЛ с труден успех с 3:2 при визитата си на Сочи, който заема последно място в класирането.

Сочи е единственият отбор извън грандовете с положителен баланс срещу Спартак. Домакините и вчера затрудниха московчани, но в крайна сметка отстъпиха и шансовете им да се спасят от изпадане стават все по-малки.

Есекиел Барко откри резултата в 22-рата минута от дузпа, но Сочи изравни малко след почивката с попадение на Александър Солдатенков. В 79-ата минута бившият нападател на Ботев (Пловдив) Маркиньос свкара втори гол за Спартак, а в добавеното време се разписа и Пабло Солари. Домакините намалиха в последните секунди с гол от дузпа на Владимир Илин.

В класирането Спартак (Москва) е на 6-о място с 32 точки. Лидер е Краснодар с 43, пред Зенит с 42 и Локомотив (Москва) с 40.