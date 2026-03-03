Де Бройне е готов да се завърне в игра още тази седмица

Кевин Де Бройне демонстрира отлично настроение по време на първата си тренировка със съотборниците си в Наполи след четири месеца, в които се възстановяваше от контузия.

Бившият полузащитник на Манчестър Сити не е играл от 25 октомври 2025 г., когато получи тежко разкъсване на подколянното сухожилие, докато изпълняваше дузпа срещу Интер.

Травмата беше толкова сериозна, че се наложи хирургическа интервенция, а Де Бройне прекара по-голямата част от възстановителния период в родната си Белгия.

Той се завърна в Италия със семейството си миналата седмица, а днес, след 128 дни отсъствие, за първи път се присъедини към тренировките на първия отбор.

Чакането свърши: Де Бройне подновява тренировки след дългото отсъствие

34-годишният футболист видимо се наслади на преживяването и сподели радостта си с феновете, публикувайки в социалните мрежи снимки от заниманието.

Съществува вероятност той да попадне в групата за мача от Серия "А" срещу Торино този петък.