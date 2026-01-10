Популярни
Мики ван де Вен обмисля трансфер през лятото

  • 10 яну 2026 | 01:56
  • 99
  • 0
Мики ван де Вен обмисля трансфер през лятото

Защитникът на Тотнъм Мики ван де Вен е отворен за трансфер в друг клуб през лятото.

Нидерландският национал смята, че е дошъл моментът да смени отбора след три години при "шпорите", като предпочита да остане във Висшата лига, но с изключение на вариант да премине в Реал Мадрид, твърди испанският вестник Sport.

24-годишният футболист обаче е в полезрението и на друг испански гранд - Барселона.

Тотнъм едва ли ще се раздели лесно с Ван де Вен и би настоявал за солидна трансферна сума, което предвид финансовото състояние на каталунците би поставило Реал Мадрид във водеща позиция.

Снимки: Gettyimages

