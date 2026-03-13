Популярни
  3. Арсенал в преговори за френски защитник от Бундеслигата

  • 13 март 2026 | 06:09
Арсенал е започнал преговори за привличането на централния защитник на РБ Лайпциг Кастело Лукеба. Французинът планира да напусне германския клуб след три сезона в края на настоящата кампания, твърди авторитетното издание L'Equipe.

Според източника, „Биковете“ търсят 60-70 млн евро за трансфера на 23-годишния играч. Скаут на Арсенал е наблюдавал Лукеба по време на мача от Бундеслигата срещу Борусия Дортмунд през миналия месец. Твърди се, че защитникът иска да продължи кариерата си в английската Премиър лийг или испанската Ла Лига.

Лукеба е изигра в 23 мача във всички турнир този сезон домомента, като в тях оформи сметка от гол и асистенция. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2029 г. Според портала Transfermarkt пазарната му стойност възлиза на 45 млн евро.

