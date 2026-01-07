Травмата на Кудус ще принуди Тотнъм да търси нов нападател

Нападателят на Тотнъм Мохамед Кудус ще пропусне няколко от предстоящите мачове на тима поради контузия. Според журналиста Майк Макграт от "Дейли Телеграф", медицинските прегледи са установили травма в бедрото на футболиста.

Ситуацията може да принуди "шпорите" да излязат на трансферния пазар през януари в търсене на нов нападател, за да минимизират негативните последици от отсъствието на един от основните си играчи.

Scans have shown Mohammed Kudus’ injury is worse than first feared.



January 6, 2026

Мохамед Кудус се присъедини към Тотнъм от Уест Хам през летния трансферен прозорец. Сумата по сделката възлизаше на на 63,8 млн. евро.

До момента ганайският футболист има 19 мача за тима от Северен Лондон в Премиър лийг, в които е отбелязал два гола и е направил шест асистенции.

Снимки: Gettyimages