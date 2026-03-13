Джордж Ръсел не остави шанс на конкурентите си в квалификацията за спринта в Китай

Джордж Ръсел продължава да диктува темпото във Формула 1 през 2026 година, след като спечели и квалификацията преди утрешното спринтово състезание в Китай.

GEORGE RUSSELL SECURES SPRINT POLE IN SHANGHAI! 🥇



A very impressive effort from the Mercedes driver 👏#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/IfZWZGPE1i — Formula 1 (@F1) March 13, 2026

На пистата в Шанхай британският пилот на Мерцедес си осигури първата позиция на старта с обиколка за 1:31.520, с която изпревари с 0.289 секунди своя съотборник Андреа Кими Антонели, който отново ще му прави компания на първата редица. Тройката на стартовата решетка ще допълни световният шампион Ландо Норис, който направи само една летяща обиколка в SQ3, в която беше с 0.621 по-бавен от Ръсел.

Победителят от миналогодишния спринт в Китай Люис Хамилтън ще оформи втората редица, а от третата ще потеглят вторите пилоти на Макларън и Ферари – Оскар Пиастри и Шарл Леклер. Пиер Гасли и Макс Верстапен ще си разделят четвъртата редица пред Оливър Беарман и Исак Хаджар, който ще допълнят топ 10 на стартовата решетка.

Kicking up the dust 💨



Lewis Hamilton is pushing the limits in SQ3! He's currently P3 behind the Mercedes pairing #F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/4fpUAIBHmi — Formula 1 (@F1) March 13, 2026

Първи извън челната десетка на старта в спринта утре ще бъде Нико Хюлкенберг, който в края на SQ2 беше със само 0.015 по-бавен от Хаджар в спора за последното място в топ 10. Заедно с германския пилот на Ауди елиминирани бяха още Естебан Окон, Лиам Лоусън, Габриел Бортолето, Арвид Линдблад и Франко Колапинто.

📻 "He blocked me... I was going to push that lap!"



Lando Norris seemingly gets held up by Kimi Antonelli at Turn 1 👀#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/hi54pW6csu — Formula 1 (@F1) March 13, 2026

Карлос Сайнц беше първият от пилотите, които останаха извън втората фаза на квалификацията, след като испанецът даде 17-то време в края на първия сегмент, изоставайки с 0.169 от Колапинто, който хвана последния билет за SQ2. Вторият пилот на Уилямс Алекс Албон също приключи участието си в квалификацията след първите ѝ 12 минути и ще трябва да потегли 18-ти в спринта утре. Тайландецът се движеше в зоната на елиминацията през цялото време и загуби шанс да прогресира, след като допусна грешка в спирането за 11-ия завой във финалния си тур.

Очаквано на последните четири позиции се класираха Фернандо Алонсо, Ланс Строл, Валтери Ботас и Серхио Перес от екипите на Астън Мартин и Кадилак. Перес дори не се включи в квалификацията заради проблем с горивната система на неговия автомобил, който нямаше как да бъде отстранен навреме от механиците на Кадилак.

SP11 will not be taking part in the Sprint Qualifying session following a fuel system issue identified at the end of practice that could not be resolved in time.



VB11 is ready and set to compete.#ChineseGP — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) March 13, 2026

Спринтът на пистата в Шанхай е предвиден за 5:00 българско време утре сутринта, а той ще бъде с продължителност от 19 обиколки.

Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1

